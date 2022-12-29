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Энергетики переходят на усиленный режим работы в новогодние праздники

Сегодня, 08:55
Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"
Компания «Облкоммунэнерго» подготовилась к работе в новогодние праздники. С 31 декабря по 9 января энергетики будут круглосуточно дежурить, чтобы обеспечить потребителей бесперебойным и надежным электроснабжением.

Компания «Облкоммунэнерго» перейдет на усиленный режим работы на период празднования Нового года. Сотрудников выведут на круглосуточный режим работы для обеспечения бесперебойной работы сетей. В то же время энергетики введут в эксплуатацию выведенное ранее на плановый ремонт оборудование и приостановит все работы по замене и монтажу коммуникаций.

В территориальных подразделениях и главном управлении компании заранее провели внеплановые осмотры электросетевого оборудования, проверили передвижные генераторы и электролаборатории. Сформировали аварийные ремонтные бригады, оснащенные необходимыми инструментами и материалами и готовые к решению любых вопросов. Для быстрого реагирования на внештатные ситуации необходима спецтехника — ее тоже проверили. На объектах компании усилили пожарную безопасность и пропускной режим. Оборудование перевели в повышенную готовность, — отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.  

Также в новогодние праздники будет работать круглосуточная линия для звонков потребителей — единый круглосуточный телефон Центра обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» 8-800-2500-343 (звонок бесплатный).

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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Общество#АО "Облкоммунэнерго"#Электроснабжение#Новогодние праздники
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