Энергетики переходят на усиленный режим работы в новогодние праздники

Компания «Облкоммунэнерго» перейдет на усиленный режим работы на период празднования Нового года. Сотрудников выведут на круглосуточный режим работы для обеспечения бесперебойной работы сетей. В то же время энергетики введут в эксплуатацию выведенное ранее на плановый ремонт оборудование и приостановит все работы по замене и монтажу коммуникаций.
В территориальных подразделениях и главном управлении компании заранее провели внеплановые осмотры электросетевого оборудования, проверили передвижные генераторы и электролаборатории. Сформировали аварийные ремонтные бригады, оснащенные необходимыми инструментами и материалами и готовые к решению любых вопросов. Для быстрого реагирования на внештатные ситуации необходима спецтехника — ее тоже проверили. На объектах компании усилили пожарную безопасность и пропускной режим. Оборудование перевели в повышенную готовность, — отметил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
Также в новогодние праздники будет работать круглосуточная линия для звонков потребителей — единый круглосуточный телефон Центра обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» 8-800-2500-343 (звонок бесплатный).