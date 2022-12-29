Энергетики переходят на усиленный режим работы в новогодние праздники

Компания «Облкоммунэнерго» перейдет на усиленный режим работы на период празднования Нового года. Сотрудников выведут на круглосуточный режим работы для обеспечения бесперебойной работы сетей. В то же время энергетики введут в эксплуатацию выведенное ранее на плановый ремонт оборудование и приостановит все работы по замене и монтажу коммуникаций.