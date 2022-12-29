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ФАС приказала отменить РЭК Свердловской области повышение тарифов на электроэнергию

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Федеральная антимонопольная служба признала постановление Региональной экономической комиссии Свердловской области о повышении тарифов на электроэнергию нарушающим законодательство Российской Федерации.

В приказе Федеральной антимонопольной службы сообщается, что РЭК Свердловской области нарушила один из пунктов ценообразования в области регулирования тарифов. По правилам отмены решений органов исполнительной власти, основанием для отмены является превышение полномочий в сфере ценообразования в области электроэнергетики.

Как оказалось, некоторые расчеты, используемые свердловской РЭК, были проведены с ошибками.

Не основанное на нормах федерального законодательства завышение РЭК Свердловской области объемов потребления электрической энергии в ночной зоне суток привело к занижению объемов потребления электроэнергии в дневной зоне суток, что повлекло завышение дневного и пикового тарифов для населения вследствие занижения знаменателя в формулах расчета таких тарифов, — поясняется в документе.

В связи с этим действие постановления от 28 ноября 2022 года о повышении платы за электричество на 9% можно считать недействительным. Приказ, оказавшийся в распоряжении редакции TagilCity.ru, отменяет действие данного документа.

Отменить с даты принятия настоящего приказа постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28 ноября 2022 года <…> и пункт 2 постановления РЭК Свердловской области от 26 декабря 2022 года № 261 «О внесении изменений в отдельные постановления РЭК Свердловской области», — говорится в документе.

Кроме того, согласно приказу, новые тарифы на электрическую энергию в Свердловской области должны быть введены не позднее 1 февраля. За контролем исполнения приказа будет следить заместитель руководителя ФАС В. Г. Королев.

Напомним, в декабре 2022 года цены на услуги ЖКХ выросли в Нижнем Тагиле на 11%.

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#Юлия Степанова#Свердловская область#Город#Экономика#Эксклюзив#ФАС#Приказ#Отмена приказа#Тарифы#Электричество
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