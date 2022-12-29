ФАС приказала отменить РЭК Свердловской области повышение тарифов на электроэнергию

В приказе Федеральной антимонопольной службы сообщается, что РЭК Свердловской области нарушила один из пунктов ценообразования в области регулирования тарифов. По правилам отмены решений органов исполнительной власти, основанием для отмены является превышение полномочий в сфере ценообразования в области электроэнергетики.
Как оказалось, некоторые расчеты, используемые свердловской РЭК, были проведены с ошибками.
Не основанное на нормах федерального законодательства завышение РЭК Свердловской области объемов потребления электрической энергии в ночной зоне суток привело к занижению объемов потребления электроэнергии в дневной зоне суток, что повлекло завышение дневного и пикового тарифов для населения вследствие занижения знаменателя в формулах расчета таких тарифов, — поясняется в документе.
В связи с этим действие постановления от 28 ноября 2022 года о повышении платы за электричество на 9% можно считать недействительным. Приказ, оказавшийся в распоряжении редакции TagilCity.ru, отменяет действие данного документа.
Отменить с даты принятия настоящего приказа постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28 ноября 2022 года <…> и пункт 2 постановления РЭК Свердловской области от 26 декабря 2022 года № 261 «О внесении изменений в отдельные постановления РЭК Свердловской области», — говорится в документе.
Кроме того, согласно приказу, новые тарифы на электрическую энергию в Свердловской области должны быть введены не позднее 1 февраля. За контролем исполнения приказа будет следить заместитель руководителя ФАС В. Г. Королев.
Напомним, в декабре 2022 года цены на услуги ЖКХ выросли в Нижнем Тагиле на 11%.