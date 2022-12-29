TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

ФСБ задержала двух мужчин при попытке поджога электростанции в Екатеринбурге

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
Сотрудниками ФСБ были задержаны двое молодых людей в Екатеринбурге. Они пытались поджечь электростанцию «Панельная». Одному из них 21 год, а второму — 22 года.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье за подготовку террористического акта, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, молодые люди якобы закупили бутылки, бензин и другие нужные вещи. Отмечается, что параллельно они поддерживали связь с неустановленными лицами с Украины. Все припасы задержанные хранили в одной из квартир на улице Гражданская.

Затем, пишет Telegram-канал, все было подготовлено к использованию и в ночь на 17 декабря молодые люди отправились на электроподстанцию. Однако по дороге их задержали силовики. На данный момент мужчины находятся под арестом.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле сотрудниками ФСБ был задержан мужчина. Он планировал поджог военкомата.

В Нижнем Тагиле при подготовке теракта оперативники ФСБ задержали 59-летнего мужчину
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сотрудника ФСБ» и наркокурьера поймали в ЕкатеринбургеЖитель Нижнего Тагила лишился 659 тысяч рублей после звонка из «ФСБ»ФСБ разоблачила полицейского-взяточника. Он покрывал наркоторговца в Нижнем Тагиле
#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#ФСБ#Задержание
Подпишитесь
Мамина работа: сколько получают младшие воспитатели в детсадах Нижнего Тагила
Сегодня, 10:12
Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет
Вчера, 09:41
Новый офис МФЦ в здании «Тагилбанка» не откроется в Нижнем Тагиле в 2022 году
Вчера, 15:54
В новогоднюю ночь в Свердловской области ожидаются 30-градусные морозы
Сегодня, 05:15
Как будут вывозить мусор в Тагиле в новогодние праздники и куда для этого обращаться
Сегодня, 09:17
«Я обязательно вернусь»: российский спасатель записал видео из зоны СВО
Сегодня, 03:19