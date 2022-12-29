ФСБ задержала двух мужчин при попытке поджога электростанции в Екатеринбурге

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье за подготовку террористического акта, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, молодые люди якобы закупили бутылки, бензин и другие нужные вещи. Отмечается, что параллельно они поддерживали связь с неустановленными лицами с Украины. Все припасы задержанные хранили в одной из квартир на улице Гражданская.