График работы ГИБДД на новогодние праздники в Свердловской области

Так, 4 и 5 января в Госавтоинспекции будут работать сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений по графику будних дней. В частности, гражданам будут доступны регистрационные действия, обмен или получение водительских удостоверений.

Выходные дни в подразделениях будут с 31 декабря по 3 января, а также с 6 по 9 января. Записаться на удобное для посещения время можно через Госуслуги. С 10 января сотрудники ГИБДД начнут работать по обычному графику.

В Нижнем Тагиле подразделения работают с 9 до 17 часов кроме четверга. В этот день прием проводится с 12:00 до 20:00. Воскресенье и понедельник — выходные дни.