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График работы ГИБДД на новогодние праздники в Свердловской области

Сегодня, 05:47
Фото: 1MI

О графике работы в новогодние праздники рассказали в ГИБДД Свердловской области

О том, по какому графику будет работать ГИБДД в новогодние праздники рассказали в ведомстве по Свердловской области. Прием граждан будет проходить всего два дня.

Так, 4 и 5 января в Госавтоинспекции будут работать сотрудники регистрационно-экзаменационных подразделений по графику будних дней. В частности, гражданам будут доступны регистрационные действия, обмен или получение водительских удостоверений. 

Выходные дни в подразделениях будут с 31 декабря по 3 января, а также с 6 по 9 января. Записаться на удобное для посещения время можно через Госуслуги. С 10 января сотрудники ГИБДД начнут работать по обычному графику.

В Нижнем Тагиле подразделения работают с 9 до 17 часов кроме четверга. В этот день прием проводится с 12:00 до 20:00. Воскресенье и понедельник — выходные дни.

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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#ГИБДД#Новый год#Работа#Праздники
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