Исправительный центр для трудоустройства осужденных открылся в Камышлове

Открытие состоялось 29 декабря. Он появился для осужденных, которых приговорили к принудительным работам вместо лишения свободы, сообщает департамент информационной политики.
В начале года глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу по созданию до конца года в регионе не менее 400 мест в таких центрах. Теперь на территории региона работают четыре подобных центра. Они находятся в Первоуральске, Верхней Туре, Нижнем Тагиле и теперь еще и в Камышлове.
Центр был открыт на базе предприятия по производству стройматериалов. Ремонт завершен, теперь сюда могут принять 140 осужденных.
В помещениях в оперативные сроки провели ремонт, сделали спальные корпуса, кухню, душевые. Сейчас здесь штат сотрудников составляет 290 человек, а благодаря центру будет дополнительно создано около 140 рабочих мест.