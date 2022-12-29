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Исправительный центр для трудоустройства осужденных открылся в Камышлове

Сегодня, 14:11
Фото: департамент информационной политики
Четвертый исправительный центр для трудоустройства осужденных появился в Свердловской области. Он открылся по нацпроекту «Производительность труда» в Камышлове.

Открытие состоялось 29 декабря. Он появился для осужденных, которых приговорили к принудительным работам вместо лишения свободы, сообщает департамент информационной политики.

В начале года глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу по созданию до конца года в регионе не менее 400 мест в таких центрах. Теперь на территории региона работают четыре подобных центра. Они находятся в Первоуральске, Верхней Туре, Нижнем Тагиле и теперь еще и в Камышлове.

Центр был открыт на базе предприятия по производству стройматериалов. Ремонт завершен, теперь сюда могут принять 140 осужденных.

В помещениях в оперативные сроки провели ремонт, сделали спальные корпуса, кухню, душевые. Сейчас здесь штат сотрудников составляет 290 человек, а благодаря центру будет дополнительно создано около 140 рабочих мест.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Камышлов#Исправительный центр#Рабочие места
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