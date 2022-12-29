Исправительный центр для трудоустройства осужденных открылся в Камышлове

В начале года глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу по созданию до конца года в регионе не менее 400 мест в таких центрах. Теперь на территории региона работают четыре подобных центра. Они находятся в Первоуральске, Верхней Туре, Нижнем Тагиле и теперь еще и в Камышлове.