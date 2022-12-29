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Как будут вывозить мусор в Тагиле в новогодние праздники и куда для этого обращаться

Сегодня, 09:17
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
Региональный оператор «Рифей», отвечающий за вывоз мусора в Нижнем Тагиле, во время новогодних каникул будет работать в обычном графике.

Вывоз мусора в новогодние праздники будет осуществляться в обычном режиме, отметили в пресс-службе компании «Рифей». Ежедневно на территории 23 городских округов севера Свердловской области будут работать 130 единиц техники.

Январские выходные для регионального оператора — горячая пора, поскольку значительно вырастает количество коммунальных отходов. Мы к этому готовы, наши диспетчеры будут на связи с восьми утра до восьми часов вечера, и очень надеемся, что управляющие компании также будут нести новогоднюю вахту по обеспечению порядка на контейнерных площадках, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Обращения от свердловчан принимают по номеру телефона горячей линии 8-800-234-02-43. Жители Нижнего Тагила могут обратиться в диспетчерскую службу +7-3435-363-377.

Региональный оператор просит автолюбителей, оставляющих машины во дворах многоэтажек, не перекрывать проезд мусоровоза.

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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Нижний Тагил#Экология#Новый год#Новогодние праздники#Вывоз мусора#Рифей
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