Как будут вывозить мусор в Тагиле в новогодние праздники и куда для этого обращаться

Вывоз мусора в новогодние праздники будет осуществляться в обычном режиме, отметили в пресс-службе компании «Рифей». Ежедневно на территории 23 городских округов севера Свердловской области будут работать 130 единиц техники.
Январские выходные для регионального оператора — горячая пора, поскольку значительно вырастает количество коммунальных отходов. Мы к этому готовы, наши диспетчеры будут на связи с восьми утра до восьми часов вечера, и очень надеемся, что управляющие компании также будут нести новогоднюю вахту по обеспечению порядка на контейнерных площадках, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Обращения от свердловчан принимают по номеру телефона горячей линии 8-800-234-02-43. Жители Нижнего Тагила могут обратиться в диспетчерскую службу +7-3435-363-377.
Региональный оператор просит автолюбителей, оставляющих машины во дворах многоэтажек, не перекрывать проезд мусоровоза.