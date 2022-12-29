Какие законы начнут действовать с 1 января 2023 года в России

В случае госпитализации ребенка с подтвержденной инвалидностью родственнику, который останется с несовершеннолетним в стационаре, выделят койко-место и питание в столовой. Платить за оказание услуг не придется. Из общих правил следует, что родителям разрешат круглосуточно и без оплаты пребывать в здании больницы, если детям еще не исполнилось 4 года. Нахождение и питание в медучреждение будет бесплатным и тогда, когда более взрослый ребенок получит соответствующие показания врачей.