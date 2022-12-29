Какие законы начнут действовать с 1 января 2023 года в России

Среди грядущих в новом году изменений ожидается увеличение МРОТ и прожиточного минимума, рост пособий для социально незащищенных категорий граждан и единая выплата для ребенка. Семьи смогут оформить дополнительные средства из материнского капитала на детей до 3-х лет вне зависимости от того, какой по счету родился ребенок.
Володин отметил, что создание Социального фонда России, который придет на замену ПФР и ФСС, упростит процедуру получения гражданами помощи от государства. После нововведений люди смогут оформлять все пособия по заявлению, поданному единожды. В 2023 году вырастет размер выплат по больничному листу и в связи с материнством.
Подробности о других новшествах грядущего года — в материале TagilCity.ru.
Один из главных законов, действие которого начинается в следующем году — выплата единого пособия на детей до 17 лет и беременных женщин, которые встали на учет в женскую консультацию на ранних сроках беременности. Все существующие сейчас способы господдержки объединятся в один платеж, который назначается по установленным правилам.
Главный критерий для назначения единого пособия — условный показатель, определяющий достаток семьи за определенный период. Сумма обязана быть ниже урегулированного региональными властями прожиточного минимума. Также россиянам позволят получить платеж из материнского капитала. Для этого необходимо иметь среднедушевой доход меньше двух условных потребительских корзин.
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования объединятся в единую структуру — Фонд пенсионного и социального страхования. Таким образом процедура получения государственной поддержки станет всецело доступна в одном месте. Финансы, которые сэкономит слияние двух организаций, пойдут на увеличение социальных выплат для населения. Кроме того, благодаря созданию Социального фонда люди смогут получать пособия комфортнее и быстрее.
Юридические лица получат возможность платить налоги, используя только один налоговый счет. Каждый налогоплательщик будет зарегистрирован в новой системе учета, где сможет выполнять обязанности перед государством в удобном формате, делая только 1 перевод. Все налоговые обязательства необходимо будет выполнять до единого дня — 28-го числа каждого месяца. Переплата будет оперативно возвращаться отправителю.
Минимальный размер оплаты труда в 2023 году вырастет до 16 242 рублей ежемесячно. Предыдущее повышение было в июне текущего года — с этого момента МРОТ вырос на 6,3%. Увеличение коснется заработной платы работников бюджетных учреждений, что приведет к ее приумножению. Изменения затронут приблизительно 3,5 миллиона россиян. В это же время прожиточный минимум в России составит 14 375 рублей.
Детей с тяжелыми или жизнеугрожающими болезнями обеспечат лекарственными препаратами на деньги федерального бюджета. Средства выделит фонд «Круг добра». С начала нового года государство сможет помогать широкому кругу детей, а не только определенным ребятам. Бюджет, выделяемый на помощь тяжелобольным детям, увеличится на 21 миллиард рублей ежегодно.
Владельцы жилых помещений смогут без разрешения посторонних людей узнать о том, кто еще мог быть прописан в квартире. Это позволит защитить родственников при наследовании дома или квартиры, позволит обезопасить себя от мошенников.
В случае госпитализации ребенка с подтвержденной инвалидностью родственнику, который останется с несовершеннолетним в стационаре, выделят койко-место и питание в столовой. Платить за оказание услуг не придется. Из общих правил следует, что родителям разрешат круглосуточно и без оплаты пребывать в здании больницы, если детям еще не исполнилось 4 года. Нахождение и питание в медучреждение будет бесплатным и тогда, когда более взрослый ребенок получит соответствующие показания врачей.
В России на высшем уровне вводятся нормы образовательных программ, на которые будут равняться все учебные заведения страны. Ранее были только примерные методические наработки. Планируется, что ниже установленных стандартов опускаться нельзя, иначе ребенок не получит нужного объема знаний.
Так, например, по гуманитарным дисциплинам образовательная программа будет едина для всех учебных заведений страны. Причина заключается в том, что эти предметы способствуют формированию мировоззрения и ценностей ребенка. Иные уроки педагоги смогут разрабатывать в школах самостоятельно (основываясь на федеральных нормативах), однако будут нести ответственность за качество знаний.
Все несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, получат возможность оформить временную регистрацию по адресу администрации населенного пункта, в котором проживают. Новый закон позволит детям рассчитывать на социальные выплаты. Позже сироты будут зарегистрированы в квартире, которую получат от государства.
Всем россиянам, которые ищут работу, однако не стоят на учете в качестве безработных, помогут переехать на другое место жительства с целью трудоустройства. Ранее подобное было недоступно незарегистрированным в Центре занятости населения. Помощь окажут и работодателям, которые решат нанять сотрудников из других регионов.
Тренеров, обучающих несовершеннолетних в спортшколах и центрах, официально наделили статусом педагогов. Новая должность накладывает и определенные обязанности, и социальные гарантии. Специалисты по тренировке должны пройти аттестацию как минимум через 2 года, как максимум — через 5 лет. По задумке авторов, законопроект направлен на развитие детско-юношеского спорта.
Для предотвращения коррупционных действий сотрудники заказчика и члены их семей не смогут становиться участниками закупки или быть связанными с другими юридическими лицами, которые принимают в ней участие.
Если работник железной дороги трудится над устранением аварии на протяжении более четырех часов, занят ликвидацией чрезвычайного происшествия, стихийного бедствия или очищает рельсы от снега, он обязан получить питание за счет работодателя.
Выплата в размере 330% от социальной пенсии гражданина будет назначена кавалерам трех ореднов Мужества или «За личное мужество».
Доктора, которые занимаются оказанием противотуберкулезной помощи гражданам России, будут обеспечены льготами и социальными гарантиями вне зависимости от типа учреждения, в котором трудятся. В целях оказания помощи медработникам сократят продолжительность трудового дня, увеличат зарплату и добавят дни оплачиваемого отпуска из-за вредной работы.
Если во время волонтерской деятельности по ликвидации последствий ЧС, тушении пожаров или аварийно-спасательных работ доброволец получил вред здоровью, ему назначат государственные выплаты. Аналогичная ситуация — для тех, кто помогал жертвам природных катастроф или иных трагедий. Также волонтерам компенсируют затраты на связь.
Сотрудникам медицинских учреждений, которые заняты выявлением онкологий, будут доплачивать за обнаружение опасного заболевания. Программа действовала и раньше, срок ее действия пролонгировался до 2025 года.
Организации, адрес регистрации которых зафиксирован на местах опережающего развитие ДФО или в зоне свободного порта Владивосток, будут применять пониженные тарифы страховых взносов. Есть нюанс: юрлица смогут воспользоваться возможностью не в момент получения статуса резидента, а через 10 лет после подачи соответствующего заявления в налоговую.
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