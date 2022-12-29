Мамина работа: сколько получают младшие воспитатели в детсадах Нижнего Тагила

Незаметный сотрудник, без работы которого весь образовательный процесс становится неэффективным. Именно так можно говорить о младших воспитателях, или нянечках. Их еще называли помощниками воспитателя несколько лет назад, чтобы поднять престиж вакансии, однако дальше нейминга дело не двинулось.
В настоящее время обеспеченность младшими воспитателями в дошкольных учреждениях составляет порядка 97%. При этом «Солнышко», «Солнечный круг», «Гармония» — полностью закрыли вакансии. В детских садах других объединений готовы принимать сотрудников на должность младших воспитателей. Добавим, что всего в Нижнем Тагиле шесть объединений детских садов.
По данным портала «Работа России», где учреждения размещают свои вакансии, в Нижнем Тагиле открыты 15 вакансий младших воспитателей в разных районах города.
У нас открыто много вакансий младших воспитателей. Центр города и ГГМ — более голодные детские сады на эту должность. Детские сады Тагилстроя и Красного Камня более обеспечены персоналом, — отметила Елена Городилова, руководитель МАДОУ «Радость».
Цифры по МАДОУ «Детство» TagilCity.ru не сообщили, однако, по информации редакции, востребованность в должности нянечки в Дзержинском районе есть.
Проблема с нянечками возникает по ряду причин. Это и текучесть кадров, и дефицит кадров, поскольку не могут подобрать сотрудников. Основная причина — низкая заработная плата. Это подтверждают и сами руководители дошкольных объединений.
Данная должность считается как «прочие педработники» и финансируется из средств областной субвенции. По данным управления образования Нижнего Тагила, заработная плата младшего воспитателя в 2022 году составила 18 000 рублей. Однако реальные цифры еще меньше и находятся в пределах минимального размера оплаты труда.
Из заработной платы мы вычитаем 13%. Помимо этого, нянечка, чтобы пообедать, не может покинуть рабочее место и принести с собой не может, по санитарным требованиям. Вынуждена есть здесь «из общего котла». Получается, что, получая зарплату — МРОТ, она еще вынуждена заплатить больше тысячи за питание. Для нее это значительная сумма, — уверена Елена Городилова, руководитель объединения детских садов «Радость».
Добавим, в Нижнем Тагиле средняя заработная плата, по данным администрации города, в 2022 году составила 49 953 рубля. В 2023 году, по прогнозу, она увеличится до 52 950 рублей. А к 2025 году вовсе до 57 933 рублей.
Мы понимаем, что это низкая заработная плата, — прокомментировала заместитель начальника управления образования Татьяна Гура данные по зарплате младших воспитателей.
Чтобы решить проблему, главой города были направлены письма на имя губернатора Свердловской области, Министерства образования, сообщила Татьяна Гура. По итогам долгих рассмотрений, дебатов, в ноябре 2022 года в Нижний Тагил поступили средства в размере 74 млн рублей на увеличение заработной платы младшим воспитателям. В результате средняя заработная плата у нянечек выросла до 24 700 рублей.
Мы надеемся, что на следующий год мы выдержим данный уровень заработной платы, и у нас проблемы с вакантными должностями уйдут. Хочу сказать, что уже в декабре замечена тенденция на увеличение интереса к должности младших воспитателей, — отметила Татьяна Гура.
По мнению ветерана труда из Нижнего Тагила Юлии Мылтасовой, «зарплата у всех, кто работает с детьми, должна быть не меньше, чем у начальников цехов».
Я всю жизнь отработала с детьми, понимаю что это такое. Надо сделать достойную зарплату всем, кто работает с детьми. Нечего копейки считать. И тогда у нас будут дети лучше, и вообще все изменится. Работа с детьми — это основное, — уверена тагильчанка.
Квалификационных требований к должности младшего воспитателя нет, поэтому возникает вопрос — кого нанимать и что спрашивать с сотрудника.
Младший обслуживающий персонал, нянечки, их как привлекать? Нет этого механизма, потому что нет профессиональных требований, — сказала депутат Галина Масликова на заседании постоянной комиссии по социальной политике 15 декабря.
По заверению Елены Городиловой, из-за отсутствия квалификационных требований, невозможно подобрать сотрудников, которые отвечали бы им.
У нас очень много работников не говорят по-русски. Нужно устроится, это тоже сложно, 14 тысяч на прохождение медкомиссии, справка об отсутствии судимости. Просчитать невозможно, мотивация на трудоустройство у всех разная, — пояснила руководитель объединения «Радость».
Среди должностных обязанностей также нет предъявления к стажу работы. Должно быть образование не ниже среднего общего, а также профессиональная подготовка в области образования и педагогики.
Нянечка выполняет ту работу, которую выполняет мама дома. Вы должны понимать, что нянечка — это человек определенного этапа материнства. Боязно, если, допустим, к вашему ребенку придет выпускник педколледжа. Должен человек пройти все этапы и понимать, как с ребенком эти чисто физиологические вещи делать, — сказала депутат Галина Масликова.
Стоит отметить, что выпускники педагогического училища, по словам Елены Городиловой, и сами не стремятся наниматься нянечками. Их интересуют вакансии воспитателя, чья заработная плата по дорожной карте (план мероприятий по повышению заработной платы) превышает 40 000 рублей.
Зарплата по тем временам была мизерная, но выплачивали стабильно. Нянечками были и молодые девочки, и в возрасте. У меня на группе была молодая нянечка, из Шайтанки. Мы ее потом замуж отдали. Ее очень любили дети, и она любила их. Она во всем помогала, а я в основном общалась с детьми, — вспоминает ветеран труда из Нижнего Тагила Юлия Мылтасова.
Сотрудники, которые нанимаются на должность нянечек, по мнению представителей гордумы, вероятно, не собираются идти на повышение. «Это люди определенного социального уровня, вряд ли у них есть цель идти дальше», — отметила Галина Масликова на заседании постоянной комиссии по соцполитике в городской Думе 15 декабря.
У нас нянечка в группе у сына была (он теперь учится в школе), она как третий воспитатель, такая замечательная, заботливая. Я знаю, что она начинала учиться на воспитателя, но из-за постоянных повышений квалификации, требований, проверок отказалась от этой идеи. Ну не хочет человек в это погружаться, тоже можно понять. Так и работает в своей должности, воспитывает сына. Чудесная женщина, очень добрая и дети ее любят, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Ирина.
Тем не менее, бывают истории, когда сотрудники свой путь в сфере образования начинают с должности младшего воспитателя.
У нас воспитатель так пришла няней сначала, потом выучилась, стала воспитателем. Сейчас вот дальше учится, вышку получает, — рассказала жительница Вагонки.
Юлия Мылтасова, проработавшая с детьми более 50 лет, также сначала устроилась в детский сад №157 на проспекте Строителей на должность хозяйственного работника, через год стала воспитателем. Свою работу в педагогической сфере женщина завершила воспитателем в интернате для глухонемых детей.
Рабочий день младшего воспитателя начинается в 8:00 и заканчивается в 16:30. За это время нянечка успевает помогать детям принимать пищу, проводить влажную уборку, генеральную уборку всех помещений группы 1 раз в месяц, мыть посуду, детские столы, менять постельное белье, обрабатывать санузел. При этом все поверхности должны быть максимально чистыми, чтобы выполнять требования Роспотребнадзора. Кроме того, няня одевает и встречает детей с прогулки, моет с ними руки, а также помогает после физиологических дел.
Юлия Мылтасова, ветеран труда, проработавшая воспитателем не один десяток лет, рассказала редакции TagilCity.ru, что с тех лет, когда она работала в детском саду Нижнего Тагила, почти ничего не изменилось.
На каждой группе работала одна нянечка и один воспитатель. Когда нянечка уходила на больничный, ее заменяли, а иногда мы — воспитатели — работали за двоих. В основном, няни работали на двух группах. Работали целый день, с утра до вечера, как мы уходили — так и они. Были те, кто работу не ценил. Напьются — на работу не выходят.
На сегодняшний день из-за неукомплектованного штата в детских садах нянечки также трудятся сразу на нескольких группах. А это значит, что объем их работы увеличивается вдвое и втрое, чего нельзя сказать про зарплату. По информации TagilCity.ru, ставка в этом случае увеличивается на 0,5 и составляет 1,5. «Зарплата ниже плинтуса, а обязанностей — вагон», — именно так охарактеризовали работу младших воспитателей в гордуме 15 декабря.
Прогнозировать не могу, я не скажу, когда мы закроем эту потребность садиков. Данный контингент сложный. Есть люди, которые, получая первую заработную плату, уходят и не возвращаются. Заработная плата — составляющий фактор, — отметила Татьяна Гура, отвечая на вопрос о сроках укомплектования детских садов младшим персоналом.
В нашу группу приходила нянечка, один день отработала и сказала коллегам, что ни за какие деньги не будет выполнять эту работу, — рассказала Анастасия, жительница Вагонки.
Елена Городилова пояснила, что в случае, когда на группе остается один человек, детский сад оказывается между обоюдных требований Роспотребнадзора и родителей. На группе во избежание закрытия, по правилам, должны работать два сотрудника.
Мы понимаем чаяния наших горожан: «Попробуйте только закрыть группу по той причине, что на ней некому работать». Администрация начинает выкручиваться всеми доступными способами. Привлекаем младших воспитателей работать на две группы, чтобы ее не закрыть.
Подводя итоги обсуждаемой проблемы, народные избранники и чиновники из сферы образования сошлись на том, что заработная плата младших сотрудников — порог выживания. Главный выход — обратить серьезное внимание на эту должность.
Без таких помощников образовательный процесс не может быть эффективен, — резюмировала Елена Городилова.