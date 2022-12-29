Мамина работа: сколько получают младшие воспитатели в детсадах Нижнего Тагила

Рабочий день младшего воспитателя начинается в 8:00 и заканчивается в 16:30. За это время нянечка успевает помогать детям принимать пищу, проводить влажную уборку, генеральную уборку всех помещений группы 1 раз в месяц, мыть посуду, детские столы, менять постельное белье, обрабатывать санузел. При этом все поверхности должны быть максимально чистыми, чтобы выполнять требования Роспотребнадзора. Кроме того, няня одевает и встречает детей с прогулки, моет с ними руки, а также помогает после физиологических дел.