Медиков из Екатеринбурга лишили премий из-за отсутствия прививок

Сами медики пояснили, что премию они получают раз в год. Но в этом году им ее не выплатят, сообщает Е1.
Как утверждают сотрудники, руководство пояснило им, что премий их лишают из-за того, что они не привились от гриппа. Медики сказали, что никакого предварительного предупреждения об этом им не рассылали.
По данным анонимного источника издания в больнице, премия в этом году составила 125% от оклада. При этом руководство больницы поступило законно, утверждает источник, потому что в коллективном договоре в условиях премирования прописана обязательная вакцинация.
В пресс-службе ОДКБ № 1 подтвердили, что в больнице действует коллективный договор. И там прописаны условия, при которых сотрудники могут претендовать на премии.