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Медиков из Екатеринбурга лишили премий из-за отсутствия прививок

Сегодня, 09:33
Фото: 1MI
Некоторых медработников Областной детской клинической больницы №1 и Областного перинатального центра в Екатеринбурге лишили новогодней премии.

Сами медики пояснили, что премию они получают раз в год. Но в этом году им ее не выплатят, сообщает Е1.

Как утверждают сотрудники, руководство пояснило им, что премий их лишают из-за того, что они не привились от гриппа. Медики сказали, что никакого предварительного предупреждения об этом им не рассылали.

По данным анонимного источника издания в больнице, премия в этом году составила 125% от оклада. При этом руководство больницы поступило законно, утверждает источник, потому что в коллективном договоре в условиях премирования прописана обязательная вакцинация.

В пресс-службе ОДКБ № 1 подтвердили, что в больнице действует коллективный договор. И там прописаны условия, при которых сотрудники могут претендовать на премии.

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