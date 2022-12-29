Пропавшие в Новоуральске 10-летние мальчики найдены в подъезде

Поиски пропавших десятилетних мальчиков в Новоуральске завершены

Пропавшие 10-летние мальчики Иван Левенских и Никита Сидоров обнаружены сотрудниками полиции в одном из подъездов дома в Новоуральске. С мальчиками все в порядке, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.