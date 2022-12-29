Пропавшие в Новоуральске 10-летние мальчики найдены в подъезде

В отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено. Причина ухода проста, хотели погулять. Ночевали и были обнаружены сотрудниками полиции в подъезде дома, 12б по улице Комсомольская, — сообщили в полиции Новоуральска.
Напомним, оба ребенка пропали 28 декабря. Они ушли из дома, но обратно не вернулись. Одного из мальчиков очевидцы видели на улице в одной кофте.
Также 27 декабря в Нижнем Тагиле пропала 66-летняя Нина Маликова. Она ушла и дома и не вернулась. Рост женщины составляет примерно 150 см, телосложение худощавое. Волосы у нее черного цвета, а глаза карие. На данный момент поиски продолжаются.