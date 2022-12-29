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Пропавшие в Новоуральске 10-летние мальчики найдены в подъезде

Сегодня, 05:59
Фото: 1MI

Поиски пропавших десятилетних мальчиков в Новоуральске завершены

Пропавшие 10-летние мальчики Иван Левенских и Никита Сидоров обнаружены сотрудниками полиции в одном из подъездов дома в Новоуральске. С мальчиками все в порядке, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось.
В отношении несовершеннолетних противоправных действий не совершено. Причина ухода проста, хотели погулять. Ночевали и были обнаружены сотрудниками полиции в подъезде дома, 12б по улице Комсомольская, — сообщили в полиции Новоуральска.

Напомним, оба ребенка пропали 28 декабря. Они ушли из дома, но обратно не вернулись. Одного из мальчиков очевидцы видели на улице в одной кофте.

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Также 27 декабря в Нижнем Тагиле пропала 66-летняя Нина Маликова. Она ушла и дома и не вернулась. Рост женщины составляет примерно 150 см, телосложение худощавое. Волосы у нее черного цвета, а глаза карие. На данный момент поиски продолжаются.

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#Происшествия#Эксклюзив#Новости УрФО#Свердловская область#Новоуральск#Дети#Пропавшие#Поиски#Ирина Кирилова
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