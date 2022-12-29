Пропавшую под Алапаевском женщину дома ждут пятеро детей

Любовь Белюшина ушла из дома в селе Коптелово и не вернулась. Все произошло 22 декабря. Её экс-супруг сообщил о произошедшем в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».
Предварительно установлено, что утром женщину увезли куда-то на машине. Коллега пропавшей рассказала, что Любовь в последние полгода работала в продуктовом магазине. У нее есть пятеро детей. Старшему 18 лет. Женщина уверена, что бросить детей Любовь не могла.
Также она рассказала, что с экс-супругом она в разводе, но они продолжали вместе жить. В день пропажи он проснулся, а женщины в доме не было. Он видел, как ее увезли.
Полицейские предварительно установили, что Любовь поехала в город Реж. Ее уже ищут. А коллега пропавшей думает, что женщина могла уехать к своему отцу. Но волонтеры отрицают эту версию.