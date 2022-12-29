TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Пропавшую под Алапаевском женщину дома ждут пятеро детей

Сегодня, 11:53
Фото: 1MI
У 36-летней пропавшей под Алапаевском женщины дома остались пятеро детей. Поиски продолжаются.

Любовь Белюшина ушла из дома в селе Коптелово и не вернулась. Все произошло 22 декабря. Её экс-супруг сообщил о произошедшем в полицию, пишет «КП-Екатеринбург».

Предварительно установлено, что утром женщину увезли куда-то на машине. Коллега пропавшей рассказала, что Любовь в последние полгода работала в продуктовом магазине. У нее есть пятеро детей. Старшему 18 лет. Женщина уверена, что бросить детей Любовь не могла.

Также она рассказала, что с экс-супругом она в разводе, но они продолжали вместе жить. В день пропажи он проснулся, а женщины в доме не было. Он видел, как ее увезли.

Полицейские предварительно установили, что Любовь поехала в город Реж. Ее уже ищут. А коллега пропавшей думает, что женщина могла уехать к своему отцу. Но волонтеры отрицают эту версию.

Поиски пропавшей на Mitsubishi жительницы Североуральска прекращены
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Алапаевск#Поиск#Пропала#Дети
Подпишитесь
Мамина работа: сколько получают младшие воспитатели в детсадах Нижнего Тагила
Сегодня, 10:12
Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет
Вчера, 09:41
Новый офис МФЦ в здании «Тагилбанка» не откроется в Нижнем Тагиле в 2022 году
Вчера, 15:54
В новогоднюю ночь в Свердловской области ожидаются 30-градусные морозы
Сегодня, 05:15
Как будут вывозить мусор в Тагиле в новогодние праздники и куда для этого обращаться
Сегодня, 09:17
«Я обязательно вернусь»: российский спасатель записал видео из зоны СВО
Сегодня, 03:19