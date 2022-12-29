РЭО: Облет мусорных полигонов с помощью дронов позволил выявить более 2400 нарушений

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в большинстве случаев беспилотники фиксировали отсутствие ванн дезинфекции, сетчатого ограждения, КПП, весов, а также выброс отходов и фильтрата за территорию отведенного участка. Ко всем нарушителям будут применяться меры реагирования со стороны надзорных органов и органов местного самоуправления. Об этом пишет newsnn.ru.
“Всего дроны облетели 496 действующих полигонов, включенных в федеральную схему по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в 62 регионах России. Помимо этого, мы выявляли нарушения, и их оказалось довольно много – более 2400”, – отметил Буцаев.
РЭО анонсировал проект по облету полигонов с помощью дронов в мае 2022 года. Они применялись для лазерного воздушного сканирования. Все беспилотники, оборудованные лидарами (устройствами мобильного лазерного сканирования), делали облет мусорных полигонов. Основываясь на полученных измерениях, формировалось облако точек, накладывались текстуры, ортофотопланы, осуществлялась привязка проектной документации к объекту.
Уже на цифровом двойнике полигона эксперты определяли оставшийся срок службы объекта - его остаточную вместимость, наличие допущенных эксплуатирующей организацией нарушений: выход отходов за границы отведенного земельного участка, а также выход фильтрата за пределы специально оборудованных мест и так далее.