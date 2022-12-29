TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Семьям погибших мобилизованных выплатят по 30 тысяч рублей в Екатеринбурге

Сегодня, 03:47
Фото: 1MI
Городские власти выплатят из бюджета Екатеринбурга по 30 тысяч рублей за каждого скончавшегося на спецоперации мобилизованного. Получателями денежных переводов станут семьи погибших.

Постановление о введении единовременной выплаты подписал градоначальник Екатеринбурга Алексей Орлов. В официальном документе сказано, что фиксированная денежная сумма в 30 тысяч рублей будет выплачиваться родственникам призванных в рамках частичной мобилизации военнообязанных, погибших во время боевых действий на территории проведения СВО или в ходе решения других военных задач

Отсутствующий в списках военных житель Тагила получил часть выплат за участие в СВО
Узнать подробнее

По состоянию на 29 декабря 2022 года, постановление уже имеет полную юридическую силу. Деньги для выплат власти возьмут из бюджета столицы Свердловской области.

Читайте также:
Мобилизованные из Нижнего Тагила начали получать ежемесячные выплаты на СВОШандалович: Детям участвующих в СВО военнослужащих предоставят дополнительные выплатыВ Госдуме предложили выплачивать 300 тысяч рублей мобилизованным россиянам
#Анна Варнакина#Экономика#Частичная мобилизация в России#Екатеринбург#Деньги#Единовременная выплата#Выплата#Мобилизованные#Смерть
Подпишитесь
Корпоративы в компаниях Нижнего Тагила: кто празднует, а кто отменяет
Вчера, 09:41
Звезда мирового хоккея Павел Дацюк провел тренировку в Нижнем Тагиле
27 декабря 14:16
Масочный режим возобновлен на УВЗ из-за ОРВИ
27 декабря 09:32
Морозы до -33 градусов ожидаются в Нижнем Тагиле на новогодние праздники
Вчера, 09:18
Пропали антибиотики и детский «Нурофен»: тагильчане пожаловались на дефицит лекарств
27 декабря 05:24
Стыдно и смешно: реальные истории с новогодних корпоративов от ведущих Нижнего Тагила
26 декабря 09:19