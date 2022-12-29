Семьям погибших мобилизованных выплатят по 30 тысяч рублей в Екатеринбурге

Постановление о введении единовременной выплаты подписал градоначальник Екатеринбурга Алексей Орлов. В официальном документе сказано, что фиксированная денежная сумма в 30 тысяч рублей будет выплачиваться родственникам призванных в рамках частичной мобилизации военнообязанных, погибших во время боевых действий на территории проведения СВО или в ходе решения других военных задач