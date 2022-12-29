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Советы, как встретить Новый год в Нижнем Тагиле без душевных и физических травм

Сегодня, 14:33
Фото: unsplash.com
Редакция TagilCity.ru пообщалась с экспертами в области ментального и физического здоровья — с психологом, преподавателем по йоге, травматологом и гастроэнтерологом из Нижнего Тагила. Мы собрали для читателей советы, которые помогут пережить эти новогодние праздники.

Успокоиться и перейти на новый уровень

Кто хоть раз был на йоге, тот ощущал особую ауру во время практики. После занятий выходишь окрыленным не только физически, но и духовно. Мы подумали, что у преподавателя йоги определенно должен быть секрет того, как гармонично закрыть все дела прошедшего года, успокоиться и перейти на новый уровень — в новом году. Как это сделать правильно, редакции TagilCity.ru рассказала преподаватель йоги Екатерина Коновалова.

Новый год — день перехода на «новый уровень». Новый этап в жизни подразумевает, что предыдущая ступень пройдена и определённые уроки усвоены. Очень часто в предновогодней суматохе сложно поймать волну спокойствия и иногда новый цикл мы встречаем в достаточно нервной обстановке. 

Как помочь себе успокоиться?

  1. Подведите определённые итоги: можно прямо списком. Списки мы пишем для себя и сохраняем их. Включайте в него не только материальные приобретения, но и ваши эмоциональные победы и уроки.
  2. Второй список — подарки и покупки. Этот список поможет вам максимально сократить самую стрессовую часть праздника. Будьте умеренны: не следует покупать больше необходимого, особенно это касается продуктов.
  3. И самое интересное: создайте намерение на наступающий год. Можно опять же выписать список из 50 ваших желаний (минимум), включая самые невероятные, но положительные. При формировании списка не используйте частицу «НЕ». Спрячьте и забудьте до следующего Нового года (потом используйте при подведении итогов в конце года).
Практика составления списков помогает достичь осознанного состояния. Вы будете чувствовать себя хозяином ситуации, где окружающие обстоятельства уже не смогут так легко вывести вас из равновесия. Своеобразная систематизация всех мыслей поможет вам вспомнить все необходимые моменты, понять: чего вы хотите, и тогда праздник принесёт вам больше радости, — уверена йогиня.
Фото: Личная страница Екатерины Коноваловой

Согреться семейным теплом и загадать желание

Психолог Юлия Синявская посоветовала вдохновиться семейными встречами и детской радостью. По мнению специалиста, такие традиции очень нужны, особенно в сложный период жизни, они наполняют нас смыслом, позволяют почувствовать себя любимым, важным для своей семьи.

Новый год традиционно считается семейным праздником и для каждого человека в нем много ритуалов, связанных с близкими людьми. Недаром его любят дети, потому что для них много подарков и развлечений, подготовленных взрослыми. Ждут его и пожилые, потому что принято навещать и поздравлять людей старшего поколения. Это здорово, когда вся семья вместе наряжает елку, готовит сюрпризы и собирается за одним столом. Очень важно подвести итоги прошедшего года и загадать желание на будущее, — сообщила Юлия Синявская редакции TagilCity.ru.
Новый год в Нижнем Тагиле — время для посиделок с близкими
Фото: unsplash.com

Не поломать косточки

Конечно, всем хочется, чтобы новогодние праздники были наполнены интересными событиями, гостями и друзьями, яркими впечатлениями. На фоне всеобщей атмосферы праздника люди часто теряют бдительность. Чтобы Новый год подарил бесконечное ощущение радости и праздника без грустных последствий, травматологи городской больницы № 1 подготовили несколько советов, как обезопасить себя во время праздников.

В новогоднюю ночь обходите гололед, лучше выходить на улицу в устойчивой и удобной обуви с нескользящей ребристой подошвой, а девушкам — отказаться от высоких каблуков, — предупреждают медики.

Собираясь на прогулку в новогоднюю ночь, постарайтесь четко определить сколько времени вы на нее собираетесь потратить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, трудно оценить свои реальные возможности и низкие уличные температуры. Вспомните нас и прислушайтесь к тем, кто рядом с вами будет отговаривать вас от необдуманной «геройской» прогулки по морозной улице. Оденьтесь по погоде, отдавая предпочтение тёплой и просторной обуви. Холодовую травму можно получить и при не слишком низких температурах при повышенной влажности воздуха и ветре, узкой обуви.

Петарды, фейерверки — неотъемлемый и опасный атрибут Нового года и требует отдельного внимания. Их популярность растет из года в год, закупаются они в огромных количествах, причем на качество товара и на продавца многие не обращают внимания, — напоминают врачи.
Травмпункт в Нижнем Тагиле — популярное место
Фото: 1MI
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Вкусно покушать, но в меру

Застолья на новогодних праздниках провоцируют обострение болезней желудочно-кишечного тракта — гастрит, панкреатит, вздутие и дискомфорт в желудке и кишечнике. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Ершова, часто люди получают пищевые отравления и сразу с приема уходят в стационар. «Ну, а что, жалко было выкинуть салат».

Богатый вкусностями стол дополняет алкоголем, что тоже является триггером для болячек. Ежегодно после праздников увеличивается число обращений к терапевтам и гастроэнтерологам.

В Новый год в Нижнем Тагиле есть чем заняться, помимо поедания салатов
Фото: unsplash

Как рассказала специалист, чтобы снизить риск таких неприятных последствий, нужно больше двигаться, гулять на свежем воздухе, кататься на коньках, лыжах.

Кроме того, 1 января сделать разгрузочном днем. Но для этого нужно заранее позаботиться: не готовить в большом объеме, тогда не придется и долго хранить.

Заказывая готовые изделия, нужно проверять дату и время изготовления, рекомендует медик.

Главное, помнить, что Новый год — это не день, когда нужно уничтожить всю еду на столе. Это посиделки с близкими, это возможность выспаться, отдохнуть, повеселиться. Ходить в кино или на новогодние концерты.

Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
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#Юлия Степанова#Здоровье#Новый год#Эксклюзив#Нижний Тагил#Праздник#Йога#Травмпункт#Больница#Психологи
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