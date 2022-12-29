Советы, как встретить Новый год в Нижнем Тагиле без душевных и физических травм

Собираясь на прогулку в новогоднюю ночь, постарайтесь четко определить сколько времени вы на нее собираетесь потратить. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, трудно оценить свои реальные возможности и низкие уличные температуры. Вспомните нас и прислушайтесь к тем, кто рядом с вами будет отговаривать вас от необдуманной «геройской» прогулки по морозной улице. Оденьтесь по погоде, отдавая предпочтение тёплой и просторной обуви. Холодовую травму можно получить и при не слишком низких температурах при повышенной влажности воздуха и ветре, узкой обуви.