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Турчак: Координационная группа будет выявлять связанные с СВО проблемы

Сегодня, 10:57
Фото: ЕР
По поручению главы России Владимира Путина партия “Единая Россия” создала координационную группу, которая будет заниматься связанными со специальной военной операцией проблемами военнослужащих и их семей. Первое заседание группы по вопросам СВО провел секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Издание  rostovgazeta.ru сообщает, что в режиме реального времени группа будет составлять «тепловую карту» проблем в регионах, которые связаны с обеспечением мобилизованных и их семей, а также представлять доклад президенту РФ каждый месяц.

По словам Турчака, целью формирования координационной группы является выявление и устранение проблем, связанных с СВО, которые появляются системно. По его словам, какие-то решения приходят несвоевременно. Одной из задач координационной группы станет устранение бюрократии и посредников при принятии таких решений.

Вице-спикер СФ отметил, что группа станет инструментом контроля полноты и своевременности выплат участникам специальной военной операции, оснащения военнослужащих, обеспечения членов их семей - всего, что гарантирует государство в соответствии с принятыми президентом решения.

На первом заседании координационной группы было принято решение о создании подгрупп, которых будет пять, и заниматься они будут вопросами по основным направлениям: развитию мобилизационных мощностей, мобилизационному учету, материально-техническому оснащению военнослужащих, поддержке их семей, военно-патриотическому воспитанию и образованию граждан Российской Федерации.

На сайте ER.RU пишут, что в задачу группы также будет входить проведение информационно-разъяснительной работы по связанным с мобилизацией и мобилизационной подготовкой вопросам, анализ работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по производству необходимой для войск и воинских формирований продукции.

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