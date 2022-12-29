Турчак: Координационная группа будет выявлять связанные с СВО проблемы

На сайте ER.RU пишут, что в задачу группы также будет входить проведение информационно-разъяснительной работы по связанным с мобилизацией и мобилизационной подготовкой вопросам, анализ работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по производству необходимой для войск и воинских формирований продукции.