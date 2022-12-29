Медики рассказали о том, какие самые частые травмы получают жители Нижнего Тагила на Новый год. Чаше всего горожане травмируются из-за неправильного использования петард, получают ожоги, а также переломы, вывихи, ушибы.
Эксперты в области ментального и физического здоровья рассказали, как встретить Новый год без физических и душевных травм. Рекомендуется согреться в теплой семейной обстановке, вкусно покушать, но соблюдая меру, а также ощутить спокойствие и переход на «новый уровень».
Мост на трассе Екатеринбург-Серов отремонтируют за 77 миллионов рублей. Уже определен подрядчик. Согласно проекту, он приступит к ремонту 1 мая, а закончит — 20 сентября 2023 года.
Проблема зарплаты воспитателей – довольно острая. Особенно это касается заработка младших воспитателей. Вместе с с отсутствием квалификационных требований к этой должности вызван малый интерес. Журналисты TagilCity.ru выясняли, какие меры принимаются для решения этих проблем.
ФАС приказала отменить РЭК Свердловской области повышение тарифов на электроэнергию. В приказе сообщается, что РЭК нарушила один из пунктов ценообразования. Некоторые их расчеты были проведены с ошибками.