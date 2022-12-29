Эксперты в области ментального и физического здоровья рассказали, как встретить Новый год без физических и душевных травм. Рекомендуется согреться в теплой семейной обстановке, вкусно покушать, но соблюдая меру, а также ощутить спокойствие и переход на «новый уровень».