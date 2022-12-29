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У нянечек в Нижнем Тагиле низкие зарплаты, а ФАС отменила повышение тарифа на свет

Сегодня, 15:54
Фото: 1MI
Как в Нижнем Тагиле решают проблемы воспитателей, а ФАС приказала отменить рост тарифа на свет. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29 декабря.

Медики рассказали о том, какие самые частые травмы получают жители Нижнего Тагила на Новый год.  Чаше всего горожане травмируются из-за неправильного использования петард, получают ожоги, а также переломы, вывихи, ушибы.

Врачи рассказали о самых частых травмах тагильчан в Новый год
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Эксперты в области ментального и физического здоровья рассказали, как встретить Новый год без физических и душевных травм. Рекомендуется согреться в теплой семейной обстановке, вкусно покушать, но соблюдая меру, а также ощутить спокойствие и переход на «новый уровень».

Советы, как встретить Новый год в Нижнем Тагиле без душевных и физических травм
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Мост на трассе Екатеринбург-Серов отремонтируют за 77 миллионов рублей. Уже определен подрядчик. Согласно проекту, он приступит к ремонту 1 мая, а закончит — 20 сентября 2023 года.

За 77 млн отремонтируют мост под Нижним Тагилом на трассе Екатеринбург — Серов
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Проблема зарплаты воспитателей – довольно острая. Особенно это касается заработка младших воспитателей. Вместе с с отсутствием квалификационных требований к этой должности вызван малый интерес. Журналисты TagilCity.ru выясняли, какие меры принимаются для решения этих проблем.

Мамина работа: сколько получают младшие воспитатели в детсадах Нижнего Тагила
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ФАС приказала отменить РЭК Свердловской области повышение тарифов на электроэнергию. В приказе сообщается, что РЭК нарушила один из пунктов ценообразования. Некоторые их расчеты были проведены с ошибками.

ФАС приказала отменить РЭК Свердловской области повышение тарифов на электроэнергию
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Мамина работа: сколько получают младшие воспитатели в детсадах Нижнего Тагила
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