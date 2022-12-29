Учитель насмерть замерзла по дороге с корпоратива в Пермском крае

Со слов знакомых, 52-летняя Лариса Пупырева была женщиной с идеальной репутацией: например, она не обладала склонностями к необдуманным поступкам. В ночь трагедии ныне погибшая вызвала такси до улицы Ленина, однако таксист по какой-то причине высадил учительницу в другом месте. Жители Кунгура считают, что подобное невозможно: в городе все знают о том, куда нужно ехать, да и заблудиться скорее всего не получится. Более того, с места, где автомобилист высадил занимавшуюся спортом пермячку, та могла дойти до дома пешком.