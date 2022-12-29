Учитель насмерть замерзла по дороге с корпоратива в Пермском крае

Со слов знакомых, 52-летняя Лариса Пупырева была женщиной с идеальной репутацией: например, она не обладала склонностями к необдуманным поступкам. В ночь трагедии ныне погибшая вызвала такси до улицы Ленина, однако таксист по какой-то причине высадил учительницу в другом месте. Жители Кунгура считают, что подобное невозможно: в городе все знают о том, куда нужно ехать, да и заблудиться скорее всего не получится. Более того, с места, где автомобилист высадил занимавшуюся спортом пермячку, та могла дойти до дома пешком.
В СКР Пермского края сообщили, что преподаватель скончалась не в результате чьих-то преступных действий, а следователи продолжают выяснять детали случившегося. Местные жители с официальными данными не согласны: люди считают, что «ей помогли замерзнуть» и «в деле замешаны неприкасаемые». В пользу гражданской версии о криминале выступает и тот факт, что супруг Ларисы Пупыревой погиб при аналогичных обстоятельствах еще в 90-х: его якобы ударили по голове на улице после корпоратива в честь Нового года.
Бывшие ученики отзываются о погибшей только позитивно. Говорят, что женщина не страдала от уныния и каждую минуту жизни посвящала спорту. Отмечают и заслуги Ларисы Михайловны в области воспитания собственных детей: пермяки рассказывают, что оба ребенка спортсменки «выросли хорошими людьми». Именно из-за этого жители Пермской области продолжают обсуждать версии гибели учительницы, не веря в происходящее.
Некоторые кунгуряки предполагают, что диспетчер такси мог ошибиться, поэтому женщину высадили в неправильном месте. Еще говорят, что позже таксист якобы нашел в салоне авто мобильный телефон Пупыревой — следовательно, оказавшись на улице, женщина ни с кем не смогла связаться и замерзла насмерть, сообщает «АиФ-Пермь».