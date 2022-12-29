В новогоднюю ночь в Свердловской области ожидаются 30-градусные морозы

В Нижнем Тагиле 30-градусные морозы не прогнозируются. Однако в новогоднюю ночь похолодает до -24 градусов. Далее морозы отступят в дневное время. Так, 2 января днем ожидается потепление до -9 градусов и небольшой снег. 3 января будет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до -7 градусов.

С 4 января в дневное время температура воздуха прогнозируется на уровне -11…-17 градусов, а вот в ночное время будет холодать до -18…-24 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.