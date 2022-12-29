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В новогоднюю ночь в Свердловской области ожидаются 30-градусные морозы

Сегодня, 05:15
Фото: TagilCity.ru

Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Свердловской области

На севере Свердловской области в ночь с 31 декабря на 1 января столбики термометров опустятся до -32 градусов. В Нижнем Тагиле будет теплее. Похолодает до -20…-24 градусов.

Днем 31 декабря в Свердловской области температура воздуха охладится до -25…-30 градусов. Осадки не ожидаются, как и сильные ветра. Порывы последних составят до 8 метров в секунду, сообщили в Уралгидрометцентре.

 

В Нижнем Тагиле 30-градусные морозы не прогнозируются. Однако в новогоднюю ночь похолодает до -24 градусов. Далее морозы отступят в дневное время. Так, 2 января днем ожидается потепление до -9 градусов и небольшой снег. 3 января будет еще теплее. Столбики термометров поднимутся до -7 градусов. 

С 4 января в дневное время температура воздуха прогнозируется на уровне -11…-17 градусов, а вот в ночное время будет холодать до -18…-24 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду.

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#Природа#Эксклюзив#Нижний Тагил#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Морозы#Погода#Новый год#Ирина Кирилова
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