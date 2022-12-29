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«Я обязательно вернусь»: российский спасатель записал видео из зоны СВО

Сегодня, 03:19
Фото: скриншот видеозаписи Центра защиты населения
Военный передал поздравления коллегам-спасателям

Российский спасатель записал видео из зоны спецоперации

Сотрудник «Российского союза спасателей» в балаклаве и с оружием записал видео коллегам-спасателям и родственникам из зоны спецоперации. Мужчина с позывным Водяной не назвал своего имени — он надеется, что близкие узнают его по голосу.

Свое обращение военнослужащий начал с поздравления коллег с Днем спасателя. Праздник отмечался в России 27 декабря.

Надеюсь, вы меня узнали и вспомнили обо мне. Хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником — с Днем спасателя Российской Федерации. Желаю вам успехов, счастья и удачи в вашей нелегкой благородной работе. Я также хотел бы сказать вам большое спасибо за те подарки, посылки и письма, что шлете нам. Моим бойцам это нужно, это их очень поддерживает в нашем нелегком ратном труде, — произнес слова благодарности боец.
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Сотрудник РОССОЮЗСПАС не забыл и о том, что в христианском мире близится главный ежегодный праздник — Новый год.

Также хотел поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы следующий год наконец-то был мирный и чтобы все мы когда-нибудь поехали домой, — говорит мужчина на видео.
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Боец также передал весточку родственникам: рассказал о своем состоянии, успокоил близких и пообещал обязательно вернуться домой.

Но у меня все хорошо: жив, здоров. Уверенно идем вперед. Ну, и если это видео посмотрят мои родные, хотелось бы им сказать: «Дорогая, не плачь. Я вернусь, я обязательно вернусь.»<…> Я очень надеюсь, что вы меня узнали по голосу. Позывной мой отныне Водяной. Всем удачи! — подытожил военнослужащий на видеозаписи, опубликованной Центром защиты населения Нижнего Тагила.
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