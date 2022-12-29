«Я обязательно вернусь»: российский спасатель записал видео из зоны СВО

Российский спасатель записал видео из зоны спецоперации

Сотрудник «Российского союза спасателей» в балаклаве и с оружием записал видео коллегам-спасателям и родственникам из зоны спецоперации. Мужчина с позывным Водяной не назвал своего имени — он надеется, что близкие узнают его по голосу.