«Я обязательно вернусь»: российский спасатель записал видео из зоны СВО

Свое обращение военнослужащий начал с поздравления коллег с Днем спасателя. Праздник отмечался в России 27 декабря.
Надеюсь, вы меня узнали и вспомнили обо мне. Хочу поздравить вас с нашим профессиональным праздником — с Днем спасателя Российской Федерации. Желаю вам успехов, счастья и удачи в вашей нелегкой благородной работе. Я также хотел бы сказать вам большое спасибо за те подарки, посылки и письма, что шлете нам. Моим бойцам это нужно, это их очень поддерживает в нашем нелегком ратном труде, — произнес слова благодарности боец.
Сотрудник РОССОЮЗСПАС не забыл и о том, что в христианском мире близится главный ежегодный праздник — Новый год.
Также хотел поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы следующий год наконец-то был мирный и чтобы все мы когда-нибудь поехали домой, — говорит мужчина на видео.
Боец также передал весточку родственникам: рассказал о своем состоянии, успокоил близких и пообещал обязательно вернуться домой.
Но у меня все хорошо: жив, здоров. Уверенно идем вперед. Ну, и если это видео посмотрят мои родные, хотелось бы им сказать: «Дорогая, не плачь. Я вернусь, я обязательно вернусь.»<…> Я очень надеюсь, что вы меня узнали по голосу. Позывной мой отныне Водяной. Всем удачи! — подытожил военнослужащий на видеозаписи, опубликованной Центром защиты населения Нижнего Тагила.