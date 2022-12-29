За 77 млн отремонтируют мост под Нижним Тагилом на трассе Екатеринбург — Серов

Гарантийные сроки, согласно документам контракта, составляют от 5 до 8 лет в зависимости от характеристик покрытия. Так, для нижнего слоя — не менее 5 лет, для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при строительстве, реконструкции — не менее 8 лет.