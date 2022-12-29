За 77 млн отремонтируют мост под Нижним Тагилом на трассе Екатеринбург — Серов

Сумма государственного контракта — 76,1 млн рублей. По проекту, подрядчик приступит к ремонту 1 мая, а закончит — 20 сентября 2023 года. Принимать мост будет комиссия, состоящая не менее чем из 5 человек.
Мост можно считать ограниченно работоспособным. Согласно информации Управления автодорог (путепровод находится на его балансе) несущая нагрузка моста вполне нормальная, ездить по нему безопасно. Есть ряд дефектов, они касаются пешеходной части и защитных насыпей, конусов. У меня информация по этому мосту была от местных жителей. В 2021 году вместе с журналистами TagilCity.ru мы удостоверились, что мост требует ремонта, о чем я направил обращение. Проект сделали за месяц, это очень быстро, — пояснил редакции TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Во время ремонта движение по мосту закрывать не будут, поскольку на одной полосе обеспечат попеременный пропуск встречных поток автомобилей. В связи с этим подрядчик обязуется согласовать организацию дорожного движения с ГИБДД.
Гарантийные сроки, согласно документам контракта, составляют от 5 до 8 лет в зависимости от характеристик покрытия. Так, для нижнего слоя — не менее 5 лет, для земляного полотна и слоев основания дорожной одежды при строительстве, реконструкции — не менее 8 лет.
Ремонтом моста займется ООО «Строй Мост». Компания зарегистрирована в городе Березовский, руководит ей Сейран Багдасарян. В 2021 году свердловское «Управление автодорог» отсудило у компании 332,4 тысячи рублей штрафа за срыв срока ремонта мостового перехода через реку Туру на 5 км автомобильной дороги села Сладковское — деревни Макуй, говорится в материалах суда. Подрядчику не удалось доказать, что ремонту помешал продолжительный паводок на территории Слободо-Туринского муниципального района, поэтому арбитражный апелляционный суд оставил предыдущее решение суда без изменения.
150-метровый мост, о котором идет речь, находится на пересечении Серовского тракта и улицы Геологов в Нижнем Тагиле. В 2021 году на него обратили внимание из-за неудовлетворительного состояния: он осыпается, защитные конусы размыты, а пешеходная часть разрушается. А на защитных сооружениях, подпирающих мост, после обводнения начали расходиться трещины и ямы.
Проектом капитального ремонта путепровода занималась пермская компания. Сумма контракта составила 599 тысяч рублей.