Женщина-инвалид поверила рекламе в соцсети и потеряла 23 тысячи в Нижнем Тагиле

Далее женщина оформила в банковском приложении кредитную карту с лимитом в 24 тысячи, а потом перевела деньги на дебетовую карту. Все это время оператор был на связи. После этого она назвала код, который ей пришел на телефон. С ее карты списали более 18 тысяч рублей. А после еще почти 4 тысячи рублей она перевела сама.