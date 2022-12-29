Женщина-инвалид поверила рекламе в соцсети и потеряла 23 тысячи в Нижнем Тагиле

Пострадавшей 49 лет. Деньги она потеряла, поверив рекламе в соцсетях, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Известно, что тагильчанка увидела объявление с названием «Всем пенсионерам по 40 тысяч рублей» с указанием ссылки. Она перешла по ней и прошла регистрацию. Там она ввела свой номер телефона и персональные данные.
Далее ей перезвонили и сказали, что теперь тагильчанка является участницей конкурса и может выбрать деньги. Однако для получения 40 тысяч необходимо перевести организаторам конкурса тысячу рублей, сообщил оператор.
Далее женщина оформила в банковском приложении кредитную карту с лимитом в 24 тысячи, а потом перевела деньги на дебетовую карту. Все это время оператор был на связи. После этого она назвала код, который ей пришел на телефон. С ее карты списали более 18 тысяч рублей. А после еще почти 4 тысячи рублей она перевела сама.
После этого оператор больше не выходил на связь. Тогда пострадавшая и обратилась в полицию.