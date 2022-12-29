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Женщина-инвалид поверила рекламе в соцсети и потеряла 23 тысячи в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:38
Фото: 1MI
Женщину-инвалида удалось обмануть мошенникам в Нижнем Тагиле. Пострадавшая лишилась 23 тысяч рублей.

Пострадавшей 49 лет. Деньги она потеряла, поверив рекламе в соцсетях, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Известно, что тагильчанка увидела объявление с названием «Всем пенсионерам по 40 тысяч рублей» с указанием ссылки. Она перешла по ней и прошла регистрацию. Там она ввела свой номер телефона и персональные данные.

Далее ей перезвонили и сказали, что теперь тагильчанка является участницей конкурса и может выбрать деньги. Однако для получения 40 тысяч необходимо перевести организаторам конкурса тысячу рублей, сообщил оператор.

Далее женщина оформила в банковском приложении кредитную карту с лимитом в 24 тысячи, а потом перевела деньги на дебетовую карту. Все это время оператор был на связи. После этого она назвала код, который ей пришел на телефон. С ее карты списали более 18 тысяч рублей. А после еще почти 4 тысячи рублей она перевела сама.

После этого оператор больше не выходил на связь. Тогда пострадавшая и обратилась в полицию.

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#Елена Озерова#Криминал#Нижний Тагил#Деньги#Кража#Мошенники
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