Дионисий и Эмили, Ева и Лев: названы необычные и популярные имена в Нижнем Тагиле

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области, в Нижнем Тагиле чаще всего называли мальчиков следующими именами: Александр, Артём, Дмитрий, Иван, Лев, Максим, Матвей, Мирон, Роман, Тимофей.