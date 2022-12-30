TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Дионисий и Эмили, Ева и Лев: названы необычные и популярные имена в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:57
Фото: 1MI
Редакция TagilCity.ru выяснила, какими именами жители Нижнего Тагила называли своих детей в 2022 году.

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области, в Нижнем Тагиле чаще всего называли мальчиков следующими именами: Александр, Артём, Дмитрий, Иван, Лев, Максим, Матвей, Мирон, Роман, Тимофей.

В топ-10 популярных имен для девочек в Нижнем Тагиле вошли такие имена: Алиса, Анна, Варвара, Василиса, Виктория, Дарья, Ева, Ксения, Мария, София.

Редкими именами в 2022 году в Нижнем Тагиле для мальчиков стали: Анатолий, Вениамин, Виталий, Геннадий, Георгий, Игорь, Прохор, Ростислав, Станислав, Трофим. Для девочек: Агния, Алла, Анита, Лидия, Мая, Нелли, Наталья, Олеся, Пелагея, Серафима, Тамара, — рассказали редакции TagilCity.ru в областном ЗАГСе.

Кроме того, тагильчане называли своих детей следующими необычными именами:

  • Мальчики: Агап, Арон, Диллан, Дионисий, Идрис, Леонард.
  • Девочки: Аврора, Ассоль, Демьяна, Зоя, Лиона, Эмили.
Названы редчайшие имена свердловчан, родившихся в 2021 году
Узнать подробнее
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свободное время#Эксклюзив#Имена#Редкие имена#ЗАГС#Рождение#Новорожденные#Новорожденный
Подпишитесь
Мамина работа: сколько получают младшие воспитатели в детсадах Нижнего Тагила
Вчера, 10:12
Советы, как встретить Новый год в Нижнем Тагиле без душевных и физических травм
Вчера, 14:33
Новый офис МФЦ в здании «Тагилбанка» не откроется в Нижнем Тагиле в 2022 году
28 декабря 15:54
Врачи рассказали о самых частых травмах тагильчан в Новый год
Вчера, 14:33
Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за некачественной воды в Тагиле
Вчера, 11:28
ФАС приказала отменить РЭК Свердловской области повышение тарифов на электроэнергию
Вчера, 10:06