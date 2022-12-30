Дионисий и Эмили, Ева и Лев: названы необычные и популярные имена в Нижнем Тагиле

Как рассказали редакции TagilCity.ru в Управлении записи актов гражданского состояния Свердловской области, в Нижнем Тагиле чаще всего называли мальчиков следующими именами: Александр, Артём, Дмитрий, Иван, Лев, Максим, Матвей, Мирон, Роман, Тимофей.
В топ-10 популярных имен для девочек в Нижнем Тагиле вошли такие имена: Алиса, Анна, Варвара, Василиса, Виктория, Дарья, Ева, Ксения, Мария, София.
Редкими именами в 2022 году в Нижнем Тагиле для мальчиков стали: Анатолий, Вениамин, Виталий, Геннадий, Георгий, Игорь, Прохор, Ростислав, Станислав, Трофим. Для девочек: Агния, Алла, Анита, Лидия, Мая, Нелли, Наталья, Олеся, Пелагея, Серафима, Тамара, — рассказали редакции TagilCity.ru в областном ЗАГСе.
Кроме того, тагильчане называли своих детей следующими необычными именами: