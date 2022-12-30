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Дистант после новогодних каникул в Свердловской области продлевать не планируется

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI
В Свердловской области не планируют сохранять дистанционный формат обучения после новогодних праздников.

Такую информацию озвучили в Роспотребнадзоре. Причина – понижение показателя заболеваемости ОРВИ. Санитарные врачи считают, что после новогодних каникул эта тенденция сохранится.

По словам заместителя главы управления регионального Роспотребнадзора Анжелики Пономаревой, принятые санврачами меры оказались действенными. Гриппом дети тоже стали болеть меньше.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге и еще трех городах удаленный формат обучения ввели с 19 декабря. А с 26 декабря все школьники региона отправились на зимние каникулы. В Еобластном центре за это время заболеваемость пошла на спад.

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#Елена Озерова#Здоровье#Новости УрФО#ОРВИ#Дистант#Школы
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