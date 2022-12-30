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Две женщины из УрФО обезвредили украинского диверсанта

Сегодня, 03:50
Фото: 1MI
Главы «Женской гвардии Урала» (ЖГУТ) Ольга Сметанина и Елена Антипина вместе с российскими бойцами заметили диверсанта из Украины на территории ДНР, поймали и передали сотрудникам правопорядка.

Все случилось по пути домой. Женщины ехали вместе с военнослужащими. В какой-то момент на дороге неожиданно появился автомобиль, подрезавший россиян. Компания приняла решение следовать за машиной диверсанта. Уходя от погони, украинец попал в кювет. Военные остановили водителя, проверили транспорт и обнаружили оружие и документы с гражданством Украины. После этого к месту задержания прибыли правоохранители ДНР и увезли.

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Сметаниной и Антипиной пообещали предоставить благодарственные грамоты за поимку человека, занимающегося подрывной деятельностью. Более того, выяснилось, что путешествовал украинец на иномарке, находящейся в угоне. К машине были прикреплены номера Москвы. Также полицейские зафиксировали опьянение, сообщили руководительницы «ЖГУТа» в беседе с изданием Ура.ру.

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