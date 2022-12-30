Две женщины из УрФО обезвредили украинского диверсанта

Все случилось по пути домой. Женщины ехали вместе с военнослужащими. В какой-то момент на дороге неожиданно появился автомобиль, подрезавший россиян. Компания приняла решение следовать за машиной диверсанта. Уходя от погони, украинец попал в кювет. Военные остановили водителя, проверили транспорт и обнаружили оружие и документы с гражданством Украины. После этого к месту задержания прибыли правоохранители ДНР и увезли.