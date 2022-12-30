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Названы самые популярные имена в Нижнем Тагиле, а животных эвакуировали из цирка

Сегодня, 14:52
Фото: 1MI
Названы самые популярные имена 2022 года в Нижнем Тагиле, а животных цирка эвакуировали в рамках противопожарных учений. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 30 декабря.

Вандалы испортили новогодние украшения у ДК Окунева в Нижнем Тагиле. Детский парк открылся в начале недели, 26 декабря. Здесь тагильчан ждали беседки с новогодними украшениями и скамейки. Теперь же здесь испорчено световое оформление беседки.

Вандалы испортили новогодние украшения у ДК Окунева в Нижнем Тагиле
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Постройки на туристических тропах «Долина родников» и «Авроринская тропа» близ поселка Уралец под Нижним Тагилом также оказались разрушенными вандалами. Разгром произошел 25 декабря. Неизвестные хулиганы испортили стол, информационные таблички, лавочки, а также перила на мосту.

Вандалы разрушили памятники на могилах кладбища в Билимбае
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Названы самые популярные и необычные имена, которыми называли детей в Нижнем Тагиле в 2022 году. Среди самых необычных: Дионисий и Эмили, Ева и Лев. При этом мальчиков часто называли Александрами и Артемами, а девочек Алисами и Аннами.

Дионисий и Эмили, Ева и Лев: названы необычные и популярные имена в Нижнем Тагиле
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Сотрудники Нижнетагильского цирка, а также артисты и животные были эвакуированы из здания из-за учебной тревоги. Они отрабатывали свои действия в случае возникновения реального пожара. В результате эвакуация прошла хорошо.

Животных, артистов и сотрудников цирка эвакуировали в Нижнем Тагиле
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Опубликовано расписание бесплатных трамваев, которые будут курсировать в Нижнем Тагиле в Новый год. Поездки будут бесплатны с полуночи 1 января до 03:40. После этого времени и до 5:40 на маршрутах останутся курсировать дежурные вагоны. Они будут ездить по четырем направлениям.

Опубликовано расписание бесплатных новогодних трамваев в Нижнем Тагиле
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Дионисий и Эмили, Ева и Лев: названы необычные и популярные имена в Нижнем Тагиле
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