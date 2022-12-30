Вандалы испортили новогодние украшения у ДК Окунева в Нижнем Тагиле. Детский парк открылся в начале недели, 26 декабря. Здесь тагильчан ждали беседки с новогодними украшениями и скамейки. Теперь же здесь испорчено световое оформление беседки.
Постройки на туристических тропах «Долина родников» и «Авроринская тропа» близ поселка Уралец под Нижним Тагилом также оказались разрушенными вандалами. Разгром произошел 25 декабря. Неизвестные хулиганы испортили стол, информационные таблички, лавочки, а также перила на мосту.
Названы самые популярные и необычные имена, которыми называли детей в Нижнем Тагиле в 2022 году. Среди самых необычных: Дионисий и Эмили, Ева и Лев. При этом мальчиков часто называли Александрами и Артемами, а девочек Алисами и Аннами.
Сотрудники Нижнетагильского цирка, а также артисты и животные были эвакуированы из здания из-за учебной тревоги. Они отрабатывали свои действия в случае возникновения реального пожара. В результате эвакуация прошла хорошо.
Опубликовано расписание бесплатных трамваев, которые будут курсировать в Нижнем Тагиле в Новый год. Поездки будут бесплатны с полуночи 1 января до 03:40. После этого времени и до 5:40 на маршрутах останутся курсировать дежурные вагоны. Они будут ездить по четырем направлениям.