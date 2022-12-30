Опубликовано расписание бесплатных трамваев, которые будут курсировать в Нижнем Тагиле в Новый год. Поездки будут бесплатны с полуночи 1 января до 03:40. После этого времени и до 5:40 на маршрутах останутся курсировать дежурные вагоны. Они будут ездить по четырем направлениям.