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О плохой видимости на дорогах Нижнего Тагила и ГГО предупредили водителей и пешеходов

Сегодня, 05:16
Фото: 1MI
Госавтоинспекция МУ МВД «Нижнетагильское» предупредила участников дорожного движения об ухудшении погодных условий на дорогах Нижнего Тагила и ГГО.

Со слов представителей дорожной полиции, виной неблагоприятной обстановки стали снег, порывистый ветер и метели. Из-за погоды ухудшилась видимость.

В предновогодней суете, пытаясь успеть подготовиться к праздничным мероприятиям, количество как автотранспорта, так и пешеходов значительно увеличилось. Неблагоприятные погодные условия, спешка часто приводят к росту количества ДТП, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
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Сотрудники ведомства поздравили тагильчан с наступающим 2023 годом и попросили не забывать о личной безопасности, проявлять внимательность и предосторожность во время праздников. Для этого автомобилистам потребуется правильно выбирать скорость движения, а пешеходам — использовать светоотражатели на одежде, внимательно оценивать темп движения приближающихся авто и пересекать проезжую часть только в предназначенных для этого местах.

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#ГИБДД#Прогноз погоды#Снег#Водитель#ГГО и пригород#Нижний Тагил#Погода#Анна Варнакина
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