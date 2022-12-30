О плохой видимости на дорогах Нижнего Тагила и ГГО предупредили водителей и пешеходов

Сотрудники ведомства поздравили тагильчан с наступающим 2023 годом и попросили не забывать о личной безопасности, проявлять внимательность и предосторожность во время праздников. Для этого автомобилистам потребуется правильно выбирать скорость движения, а пешеходам — использовать светоотражатели на одежде, внимательно оценивать темп движения приближающихся авто и пересекать проезжую часть только в предназначенных для этого местах.