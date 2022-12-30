О плохой видимости на дорогах Нижнего Тагила и ГГО предупредили водителей и пешеходов

Со слов представителей дорожной полиции, виной неблагоприятной обстановки стали снег, порывистый ветер и метели. Из-за погоды ухудшилась видимость.
В предновогодней суете, пытаясь успеть подготовиться к праздничным мероприятиям, количество как автотранспорта, так и пешеходов значительно увеличилось. Неблагоприятные погодные условия, спешка часто приводят к росту количества ДТП, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Сотрудники ведомства поздравили тагильчан с наступающим 2023 годом и попросили не забывать о личной безопасности, проявлять внимательность и предосторожность во время праздников. Для этого автомобилистам потребуется правильно выбирать скорость движения, а пешеходам — использовать светоотражатели на одежде, внимательно оценивать темп движения приближающихся авто и пересекать проезжую часть только в предназначенных для этого местах.