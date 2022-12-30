Об опасности катания на ватрушках напомнили жителям Нижнего Тагила

К тому же, катающийся на ватрушке, привязанной к машине, человек, находящийся на проезжей части, также становится участником дорожного движения. За подобную забаву человека могут оштрафовать на 800 рублей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД РФ лицом, участвующим в процессе дорожного движения».