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Об опасности катания на ватрушках напомнили жителям Нижнего Тагила

Сегодня, 13:06
Фото: 1MI
Сотрудники ГАИ предупредили жителей Нижнего Тагила о запрете катания на ватрушках, привязанных к автомобилям.

Сотрудники ГИБДД отметили, что каждую зиму катание на санях и тюбингах, в том числе привязанных к транспортным средствам, становится популярной забавой. Тем не менее это опасно для здоровья и жизни, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России «Нижнетагильское».

К тому же, катающийся на ватрушке, привязанной к машине, человек, находящийся на проезжей части, также становится участником дорожного движения. За подобную забаву человека могут оштрафовать на 800 рублей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД РФ лицом, участвующим в процессе дорожного движения».

Оштрафовать имеют право и водителя - на тысячу рублей по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля». А если катающийся на тюбинге разобьется насмерть, то на водителя возбудят уголовное дело.

Также сообщается, что перевозить детей на ватрушках через дорогу тоже запрещено.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Ватрушки#Тюбинг#Автомобили#Штраф
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