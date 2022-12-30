Об опасности катания на ватрушках напомнили жителям Нижнего Тагила

Сотрудники ГИБДД отметили, что каждую зиму катание на санях и тюбингах, в том числе привязанных к транспортным средствам, становится популярной забавой. Тем не менее это опасно для здоровья и жизни, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России «Нижнетагильское».
К тому же, катающийся на ватрушке, привязанной к машине, человек, находящийся на проезжей части, также становится участником дорожного движения. За подобную забаву человека могут оштрафовать на 800 рублей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ «Нарушение ПДД РФ лицом, участвующим в процессе дорожного движения».
Оштрафовать имеют право и водителя - на тысячу рублей по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ «Перевозка людей вне кабины автомобиля». А если катающийся на тюбинге разобьется насмерть, то на водителя возбудят уголовное дело.
Также сообщается, что перевозить детей на ватрушках через дорогу тоже запрещено.