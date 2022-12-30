Одноклассники и СТС запустили deepfake-фото и видео из популярных сериалов

Алексей Сенников, руководитель проекта «Лента и Рекомендации»: «Одноклассники стали первой российской соцсетью, которая разработала и запустила технологию deepfake год назад. За это время было сгенерировано более 250 миллионов фото и видео, которыми пользователи делились с друзьями и подписчиками. В новом году мы планируем развивать это направление и использовать новые технологии на базе нейронных сетей и новые фильтры для фотографий для создания большего количества личных публикаций».