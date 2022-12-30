Первым 50 семьям из Херсона выдали жилищные сертификаты в Свердловской области

Всего выдано 54 сертификата на общую сумму 193,5 млн рублей, сообщает региональный департамент информационной политики. Помимо этого, утвержден список на единовременную выплату на обзаведение хозяйством для 106 человек.
Отмечается, что деньги были выделены федеральным Фондом развития территорий. Сейчас обладатели сертификатов выбирают жилье для себя.
В среднем, в стоимость одного сертификата входит 3,5 млн рублей на семью, состоящую из двух человек. Самый дорогой сертификат стоит 9 млн рублей. Он рассчитан на семью из шести человек.