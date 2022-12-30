Предновогодняя презентация состоялась в ГДДЮТ Нижнего Тагила

Каждый участник смог лично ознакомиться с изменениями, которые произошли в образовательном учреждении со старта работ по реконструкции. В помещениях появились новые интерьеры, обновленный концертный зал, современные световая и звуковая аппаратура, а также отремонтированный спортивный зал и скалодром. Для гостей подготовили презентацию на большом экране и показали все возможности нового технического оборудования, а после провели показательную экскурсию.
Во дворце присутствовал и директор компании-подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Руководитель рассказал о планах на оставшиеся в здании работы. С его слов, рабочим предстоит закончить обустройство кабинетов на 4-м этаже и лестничных маршей, завершить монтаж систем пожаро- и дымоудаления. Окончательная сдача объекта запланирована на 1 июня 2023 года.
Гостей мероприятия поразили изменения, которые произошли с начала ремонта в ГДДЮТ Нижнего Тагила. Оказалось, что больше всего сдачи здания в эксплуатацию ждут школьники и другие юные тагильчане.
На мероприятии присутствовал и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Глава администрации выразил благодарность рабочим и компаниям, занимающимся реконструкцией. Градоначальник рассказал, что лично отслеживал всю процедуру изменений, которые происходили с ГДДЮТ, а также поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и других причастных за поддержку, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.