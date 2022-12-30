Предновогодняя презентация состоялась в ГДДЮТ Нижнего Тагила

Каждый участник смог лично ознакомиться с изменениями, которые произошли в образовательном учреждении со старта работ по реконструкции. В помещениях появились новые интерьеры, обновленный концертный зал, современные световая и звуковая аппаратура, а также отремонтированный спортивный зал и скалодром. Для гостей подготовили презентацию на большом экране и показали все возможности нового технического оборудования, а после провели показательную экскурсию.