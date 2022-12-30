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Пьяную пассажирку выгнал из салона водитель автобуса в Екатеринбурге

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
Водитель автобуса в Екатеринбурге выгнал из салона пассажирку, которая была пьяна, а вслед на ней выкинул на улицу ее вещи.

Очевидцы утверждают, что устоять на ногах женщина не смогла, сообщает Е1. Также свидетели рассказали, что нетрезвая пассажирка совершила круг по маршруту, при этом, не выйдя ни на одной остановке.

Она сама вышла и сама упала. Оставила вещи в салоне, водителю пришлось их вынести, - сообщил очевидец.

Далее диспетчер вызвал сотрудников правоохранительных органов к остановке.

Напомним, ранее в Кировграде мама второклассницы пожаловалась на то, что охранник школы не пустил ее внутрь учреждения, из-за чего ребенку пришлось ждать приезда родителей на улице. В результате девочка замерзла и заболела.

Школьный охранник выгнал замерзающего ребенка на улицу в Кировграде
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#Происшествия#Автобус#Алкоголь#Пассажирка#Елена Озерова
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