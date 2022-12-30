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Школьный охранник выгнал замерзающего ребенка на улицу в Кировграде

Сегодня, 08:58
Фото: 1MI
Охранник одной из школ Кировграда выгнал замерзающего ребенка на улицу. Девочка учится во 2 классе.

ЧП произошло в школе №3. После произошедшего, у школьницы поднялась температура до 39,2 градусов. Об этом рассказала ее мать Ольга в сообществе «Черный список Кировград».

По словам матери, cемья всегда забирала девочку со школы на машине, но 19 декабря ее отпустили с занятий раньше обычного времени. Об этом предупредить родителей у ребенка не получилось, потому что она забыла телефон дома.

Чтобы не мерзнуть на улице, девочка зашла внутрь школы. Но охранник не стал ее впускать, утверждает мать. Когда родители приехали, увидели, что их дочь стоит на улице вся в слезах. Дома у нее поднялась температура и она заболела.

Женщина планирует отправить жалобу в управление образования Кировграда. По словам директора школы №3 Евгения Букреева, с охранником уже провели беседу. После нового года на жалобу матери планируют ответить.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Школа#Охранник#Мороз#Родители
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