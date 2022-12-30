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Скончался трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле

Сегодня, 06:12
Фото: Новые Известия
Пеле скончался
Легенда футбола Пеле скончался на 83-ем году жизни. Спортсмен трижды становился чемпионом мира.

Последние месяцы жизни Пеле сражался с тяжелой болезнью: раком толстой кишки. Диагноз поставили в сентябре 2021 года. В последних числах ноября мужчина находился под контролем медиков в лечебном учреждении в Сан-Паулу. Стало известно, что тело бразильца перестало позитивно реагировать на курс химиотерапии, поэтому пациента перевели в отделение паллиативной помощи.

На сегодняшний день Пеле является единоличным владельцем 3-х титулов «чемпион мира», завоеванных в 1958, 1962 и 1970 годах. Более того, футболист внесен в Книгу рекордов Гиннесса за 1279 голов, совершенных во времена спортивной карьеры, сообщает «Матч-ТВ».

Космонавт из Екатеринбурга сыграл в футбол на МКС
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Ранее космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев сыграл в футбол на МКС и передал ценителям этого вида спорта поздравления с Международным днем футбола. Временный житель Международной космической станции поблагодарил ФК «Урал» за спортивные достижения и пожелал новых побед, а свердловчанам признался, что футбол — его любимый вид спорта, и эта дисциплина с ним всегда вне зависимости от местоположения.

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#Анна Варнакина#Мир#Спорт#Смерть#Футбол#Рак
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