Скончался трехкратный чемпион мира по футболу бразилец Пеле

Ранее космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев сыграл в футбол на МКС и передал ценителям этого вида спорта поздравления с Международным днем футбола. Временный житель Международной космической станции поблагодарил ФК «Урал» за спортивные достижения и пожелал новых побед, а свердловчанам признался, что футбол — его любимый вид спорта, и эта дисциплина с ним всегда вне зависимости от местоположения.