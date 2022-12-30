Троих убитых мамой детей похоронили в Верхнем Уфалее

Похороны организовали бабушки и дедушки. На мероприятии отец детей плакал и пересаживался от одного гроба к другому. По словам отца Анастасии, которую обвиняют в убийстве детей, его зять находился в неадекватном состоянии и с фингалом под глазом. Также отец уверен, что зятю тоже необходима психиатрическая экспертиза.