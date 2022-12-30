Троих убитых мамой детей похоронили в Верхнем Уфалее

Накануне тела 15-летнего Глеба, 10-летнего Германа и 5-месячной Ани перевезли из Екатеринбурга в Верхний Уфалей. Там живут дедушки и бабушки убитых, сообщает Е1.
Похороны организовали бабушки и дедушки. На мероприятии отец детей плакал и пересаживался от одного гроба к другому. По словам отца Анастасии, которую обвиняют в убийстве детей, его зять находился в неадекватном состоянии и с фингалом под глазом. Также отец уверен, что зятю тоже необходима психиатрическая экспертиза.
Похороны прошли на городском кладбище. На могиле будет установлен один крест на троих.
Ранее сообщалось, что Анастасию отправили в СИЗО до 26 февраля, позже ей изберут меру пресечения. Как рассказала сама обвиняемая, детей она задушила, потому что изгоняла из них бесов.
Ранее отец Анастасии рассказывал, что примерно за неделю до трагедии он заподозрил, что скоро произойдет что-то ужасное. Также он сообщал, что некоторое время назад его стало настораживать поведение его зятя, который фанатично увлекся религией. Мужчина заподозрил, что влияние зятя негативно сказалось на Анастасии.