Центральный автовокзал закрыли в Дегтярске перед Новым годом

Собственники транспортной компании не справились с размером арендной платы, из-за чего автовокзал выселили из помещения. Теперь жители Дегтярска ждут общественный транспорт на морозе.
Известно, что со станции пригородного сообщения отправлялось до 40 пассажирских автомобилей в сутки. Местных жителей возят до Ревды и Екатеринбурга, которые находятся поблизости. Перед наступлением 2023 года количество пассажиров возросло, но местная администрация сможет выделить средства из бюджета для дальнейшего функционирования автовокзала только в новом году, сообщает Е1.
В январе представители муниципальных властей планируют оформить договор в обход аукционных процедур, заключив его напрямую.