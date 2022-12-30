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Центральный автовокзал закрыли в Дегтярске перед Новым годом

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI
Здание центрального автовокзала в Дегтярске закрылось из-за неуплаты аренды перед Новым годом.

Собственники транспортной компании не справились с размером арендной платы, из-за чего автовокзал выселили из помещения. Теперь жители Дегтярска ждут общественный транспорт на морозе.

Известно, что со станции пригородного сообщения отправлялось до 40 пассажирских автомобилей в сутки. Местных жителей возят до Ревды и Екатеринбурга, которые находятся поблизости. Перед наступлением 2023 года количество пассажиров возросло, но местная администрация сможет выделить средства из бюджета для дальнейшего функционирования автовокзала только в новом году, сообщает Е1.

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В январе представители муниципальных властей планируют оформить договор в обход аукционных процедур, заключив его напрямую.

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#Дегтярск#Транспорт#Автовокзал#Аренда#Деньги#Анна Варнакина
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