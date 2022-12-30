Центральный автовокзал закрыли в Дегтярске перед Новым годом

Известно, что со станции пригородного сообщения отправлялось до 40 пассажирских автомобилей в сутки. Местных жителей возят до Ревды и Екатеринбурга, которые находятся поблизости. Перед наступлением 2023 года количество пассажиров возросло, но местная администрация сможет выделить средства из бюджета для дальнейшего функционирования автовокзала только в новом году, сообщает Е1.