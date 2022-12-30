Вандалы испортили новогодние украшения у ДК Окунева в Нижнем Тагиле

26 декабря на территории ДК был открыт детский парк, где помимо ледовых фигур тагильчан ждали беседки с новогодними украшениями и скамейки. Накануне представители дворца культуры пожаловались, что вандалы испортили световое оформление беседки.
Судя по фотографиям с места, неизвестные оторвали гирлянду, сломали и разбросали лампочки.
Теперь беседка не будет подсвечиваться и многие жители нашего района не увидят эту красоту, — сетуют в ДК.
Представители культурного учреждения призвали жителей города беречь то, что создается для праздника и для настроения горожан.
Давайте будем ценить и беречь то, что мы делаем для вас, ведь мы очень стараемся сделать парк как можно лучше! — отметили представители ДК.