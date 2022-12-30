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Вандалы испортили новогодние украшения у ДК Окунева в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:20
Фото: Группа ДК им. Окунева
В Нижнем Тагиле неизвестные испортили украшения беседки, расположенной на территории Дворца культуры им. И. В. Окунева.

26 декабря на территории ДК был открыт детский парк, где помимо ледовых фигур тагильчан ждали беседки с новогодними украшениями и скамейки. Накануне представители дворца культуры пожаловались, что вандалы испортили световое оформление беседки.

Судя по фотографиям с места, неизвестные оторвали гирлянду, сломали и разбросали лампочки.

Теперь беседка не будет подсвечиваться и многие жители нашего района не увидят эту красоту, — сетуют в ДК.
Вандалы испортили украшение в Нижнем ТагилеВандалы испортили украшение в Нижнем Тагиле
Вандалы испортили украшение в Нижнем ТагилеВандалы испортили украшение в Нижнем Тагиле
Вандалы испортили украшение в Нижнем ТагилеВандалы испортили украшение в Нижнем Тагиле
Вандалы испортили украшение в Нижнем ТагилеВандалы испортили украшение в Нижнем Тагиле
Вандалы испортили украшение в Нижнем Тагиле
Фото: Группа ДК Окунева

Представители культурного учреждения призвали жителей города беречь то, что создается для праздника и для настроения горожан.

Давайте будем ценить и беречь то, что мы делаем для вас, ведь мы очень стараемся сделать парк как можно лучше! — отметили представители ДК.
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#Нижний Тагил#Свободное время#Новый год#Эксклюзив#ДК Окунева#Вандалы#Украшение#Юлия Степанова
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