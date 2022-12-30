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Вандалы разрушили постройки на туристической тропе под Нижним Тагилом

Сегодня, 08:26
Фото: Леонид Гунекевич
Туристическая тропа «Долина родников» и «Авроринская тропа» близ поселка Уралец под Нижним Тагилом пострадали от действий вандалов. Это произошло 25 декабря.

О случившемся в социальных сетях рассказал Леонид Гункевич, генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационными кластерами региона.

Чем им помешал стол, информационные таблички, лавочки, перила на мосту?
Я пока не могу найти для себя ответы… Только невероятная злость! — написал Леонид Гункевич.
Туристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандаловТуристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандалов
Туристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандаловТуристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандалов
Туристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандаловТуристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандалов
Туристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандаловТуристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандалов
Туристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандаловТуристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандалов
Туристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандаловТуристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандалов
Туристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандаловТуристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандалов
Туристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандаловТуристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандалов
Туристическая тропа под Нижним Тагилом пострадала от вандалов
Фото: Леонид Гункевич

Это уже четвертый случай вандализма на Авроринской тропе за последнее время. В полицию по данному факту представители туркластера не обращались, сообщила редакции TagilCity.ru Мария Битковская, руководитель пресс-службы кластера.

Эта инфраструктура двойного назначения, которая создается и для туристов, и для местных жителей, чтобы все могли гулять по обустроенной тропе. Захотел — присел отдохнул, выпил чай. Для туристов там установлены информационные стенды с историческими справками. Буквально в октябре здесь уже ломали таблички, а сейчас вообще все раскурочили. Мы обсуждаем со специалистами возможность установки камер, но пока нет понимания, сколько их нужно, — пояснила Мария Битковская.
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По словам представителей туристического кластера, на этот раз ущерб от действий вандалов составил почти 30 тысяч рублей. Два месяца назад на восстановление имущества потратили около 15 тысяч рублей.

У нас там есть хорошие люди из совета ветеранов, они ходят, прибирают эту тропу, ухаживают, высаживают цветы. Есть добро и зло, и мы видим, как одни создают, а другие рушат. Все расстроены случившимся, — сказали в пресс-службе.
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свободное время#Эксклюзив#Леонид Гункевич#Вандалы#Уралец#Кластер#Гора Белая#Туркластер Гора Белая
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