VK отпразднует Новый год вместе с пользователями

Онлайн-викторины будут проходить в соцсети 2, 4, 6 и 8 января. Чтобы включиться в игру на праздниках было проще, 31 декабря Дмитрий Хрусталев проведёт специальный ознакомительный выпуск — зрители смогут познакомиться с правилами и изучить все аспекты VK Квизов. Запись предновогодней викторины будет запущена несколько раз, чтобы пользователи смогли подключиться в удобное им время: в 16:00, 19:00, 22:00 или в 00:30.