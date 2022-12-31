Ехали отмечать Новый год: отец едва не погубил трех детей в ДТП под Екатеринбургом

Двое детей пострадали в ДТП с фурой под Екатеринбургом

Семья ехала на новогодние каникулы из Нижневартовска в Башкирию. Водитель за рулем KIA заснул во время движения по автодороге Екатеринбург-Тюмень, автомобиль в результате врезался в грузовик. Трое детей в иномарке не были пристегнуты, двое из них в этом ДТП пострадали и были госпитализированы.