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Ехали отмечать Новый год: отец едва не погубил трех детей в ДТП под Екатеринбургом

Сегодня, 07:50

Двое детей пострадали в ДТП с фурой под Екатеринбургом

Семья ехала на новогодние каникулы из Нижневартовска в Башкирию. Водитель за рулем KIA заснул во время движения по автодороге Екатеринбург-Тюмень, автомобиль в результате врезался в грузовик. Трое детей в иномарке не были пристегнуты, двое из них в этом ДТП пострадали и были госпитализированы.

Днем 30 декабря семья из пяти человек попала в аварию на 190 км автодороги Екатеринбург-Тюмень. Мужчина 1977 года рождения за рулем KIA во время длительной дороги уснул и врезался во впереди едущий грузовик «АФ 476200». По результатам обследования оба водители были трезвы.

В аварии пострадали две девочки-школьницы, которых родители перевозили без специальных удерживающих устройств и без использования ремня безопасности. Семья ехала отмечать новогодние праздники в соседний регион — Башкирию, путь они держали из Нижневартовска.

Фото: ГИБДД
В момент ДТП 14-летняя девочка находилась на переднем сидении, не была пристегнута ремнем безопасности. 9-летняя девочка ехала сзади, она была пристегнута. С травмами различной степени тяжести на попутном автотранспорте обе доставлены в больницу Камышлова, — сообщили в ГИБДД.

На заднем сидении иномарки без детского автокресла располагался еще один ребенок — мальчик 4 лет. Его родители также не пристегнули ремнем безопасности, лишь по счастливой случайности дошкольник не получил травм.

Иномарка получила механические повреждения, двое взрослых в машине — водитель ип пассажир — не пострадали. В ГИБДД напоминают о правилах перевозки детей, а также советуют водителям не садиться за руль в утомленном состоянии.

#Александра Логинова#Екатеринбург#ДТП#Тюмень#Камышлов#Иномарка#Дети#Грузовик#ГИБДД
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