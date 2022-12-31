Ехали отмечать Новый год: отец едва не погубил трех детей в ДТП под Екатеринбургом

Днем 30 декабря семья из пяти человек попала в аварию на 190 км автодороги Екатеринбург-Тюмень. Мужчина 1977 года рождения за рулем KIA во время длительной дороги уснул и врезался во впереди едущий грузовик «АФ 476200». По результатам обследования оба водители были трезвы.
В аварии пострадали две девочки-школьницы, которых родители перевозили без специальных удерживающих устройств и без использования ремня безопасности. Семья ехала отмечать новогодние праздники в соседний регион — Башкирию, путь они держали из Нижневартовска.
В момент ДТП 14-летняя девочка находилась на переднем сидении, не была пристегнута ремнем безопасности. 9-летняя девочка ехала сзади, она была пристегнута. С травмами различной степени тяжести на попутном автотранспорте обе доставлены в больницу Камышлова, — сообщили в ГИБДД.
На заднем сидении иномарки без детского автокресла располагался еще один ребенок — мальчик 4 лет. Его родители также не пристегнули ремнем безопасности, лишь по счастливой случайности дошкольник не получил травм.
Иномарка получила механические повреждения, двое взрослых в машине — водитель ип пассажир — не пострадали. В ГИБДД напоминают о правилах перевозки детей, а также советуют водителям не садиться за руль в утомленном состоянии.