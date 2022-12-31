Глава КНР Си Цзиньпин поздравил жителей республики и рассказал о планах на 2023 год

Китай, по словам его лидера, сохранил стабильное экономическое развитие. По итогам года уходящего года ожидается, что ВВП республики превысит 120 трлн юаней. Несмотря на продовольственный кризис, который сейчас наблюдается во многих странах мира, в КНР производство зерна увеличивается уже 19 лет подряд. Также государство закрепило свои достижения в области интенсивной ликвидации бедности - всесторонне стимулируется подъем сельскохозяйственной отрасли и вводятся новые меры поддержки для предприятий, а налоги и сборы сокращаются.
Борьбе с коронавирусом Си Цзиньпин в своем выступлении уделил особое внимание.
Он отметил, что кадровые работники и народные массы, а особенно медики и работники низового звена, приложили невероятные усилия в этом направлении, и это позволило Китаю выстоять перед беспрецедентными сложностями и вызовами пандемии. В настоящее время республика вступила в очередной этап борьбы с COVID-19. Си Цзиньпин подчеркнул, что хоть эпидемия еще не ушла, но вместе китайцы смогут ее победить.
В своем обращении глава КНР упомянул о зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, которые прошли в Пекине. Он отметил впечатляющие результаты, которыми китайские спортсмены прославили свою страну.
Еще одно значимое событие для Китая в 2022-м - это запуски пилотируемых кораблей “Шэньчжоу-13”, “Шэньчжоу-14” и “Шэньчжоу-15”. Также в этом году полностью завершили строительство китайской космической станции.
По словам председателя республики, Китай сегодня сохраняет очень сильную жизнеспособность. Развиваются и очень активно экспериментальные зоны свободной торговли и порт свободной торговли Хайнань. Наращивают инновации страны на побережье, и отмечается динамичный рост экономики в центральном и западном районах.
Экономика в целом по стране отличается повышенной стрессоустойчивостью, огромным потенциалом и неисчерпаемой жизненной силой, она обещает активно расти и в долгосрочной перспективе.
“В завтрашнем Китае все станет возможным благодаря единству. Китай так огромен, что в нем люди не всегда сходятся в желаниях и взглядах. Взаимопонимание рождается же в диалоге и общении. В завтрашнем Китае надежда будет возлагаться на молодежь. Если молодежь процветает, то процветает и государство”, - резюмировал он.