Глава КНР Си Цзиньпин поздравил жителей республики и рассказал о планах на 2023 год

Он отметил, что кадровые работники и народные массы, а особенно медики и работники низового звена, приложили невероятные усилия в этом направлении, и это позволило Китаю выстоять перед беспрецедентными сложностями и вызовами пандемии. В настоящее время республика вступила в очередной этап борьбы с COVID-19. Си Цзиньпин подчеркнул, что хоть эпидемия еще не ушла, но вместе китайцы смогут ее победить.