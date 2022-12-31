Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с новым годом

Глава региона отметил, что в уходящем году успешно развивалась инфраструктура Свердловской области. Регион вошел в десятку лучших в России по реализации дорожного строительства, а также жилья. При этом немало усилий было вложено в развитие образования, улучшения экологической ситуации и туристической привлекательности нашей области.