Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с новым годом

Глава региона отметил, что в уходящем году успешно развивалась инфраструктура Свердловской области. Регион вошел в десятку лучших в России по реализации дорожного строительства, а также жилья. При этом немало усилий было вложено в развитие образования, улучшения экологической ситуации и туристической привлекательности нашей области.
Куйвашев отметил, что все социальные обязательства перед населением были выполнены в полном объеме. Помимо этого, рынок труда стабилизировался.
От всей души поздравляю вас с наступающим новым 2023 годом! Счастья вам, здоровья, любви, благополучия. Пусть новый год будет счастливым и добрым! — сказал Евгений Куйвашев.
Кроме того, в 2022 году развивалось промышленное производство, возникали новые уникальные технологии, которые позволили выпускать современную продукцию, конкурентную западным технологиям.