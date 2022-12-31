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Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с новым годом

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 2022 год стал поворотным моментом во многих сферах.

Глава региона отметил, что в уходящем году успешно развивалась инфраструктура Свердловской области. Регион вошел в десятку лучших в России по реализации дорожного строительства, а также жилья. При этом немало усилий было вложено в развитие образования, улучшения экологической ситуации и туристической привлекательности нашей области.

Куйвашев отметил, что все социальные обязательства перед населением были выполнены в полном объеме. Помимо этого, рынок труда стабилизировался.

От всей души поздравляю вас с наступающим новым 2023 годом! Счастья вам, здоровья, любви, благополучия. Пусть новый год будет счастливым и добрым! — сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, в 2022 году развивалось промышленное производство, возникали новые уникальные технологии, которые позволили выпускать современную продукцию, конкурентную западным технологиям.

С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!
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С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!
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