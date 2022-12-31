Отделение неотложной помощи и выездные врачебные бригады с 31 декабря по 8 января будут работать с 8.00 до 22.00.
Кабинет вакцинопрофилактики (№ 317) также будет работать ежедневно. 31 декабря, 1 и 7 января с 8.00 до 15.00. В остальные дни — с 8.00 до 16.00.
Выписать льготные рецепты тагильчане смогут 3 и 5 января в кабинете № 328 с 8.00 до 16.00. Хирург будет принимать 3 и 6 января с 8.00 до 16.00 (кабинет № 304). В эти же дни можно пройти флюорографию с 8.00 до 12.00 в кабинете № 414. Забор крови будет производиться 6 января с 8.00 до 12.00 (кабинет № 301), а забор мазков методом ПЦР для плановой госпитализации пройдет 8 января с 8.00 до 10.00 (кабинет № 111).
Также в ГБ № 1 будет работать участковая служба. Больных примут с 8.00 до 16.00:
По всем интересующим вопросам и для вызова врача на дом можно обращаться ежедневно с 8.00 до 20.00 в call-центр по телефону 8 (3435) 38-44-99.
Экстренная и неотложная помощь пациентам в праздничные дни будет оказываться круглосуточно. Прием тагильчан, выписанных из стационаров, медики окажут 3 и 6 января с 8.00 до 13.00. Телефон травмпункта: 8 (3435) 33-26-79.
В женской консультации пациенток будет принимать дежурный врач 31 декабря с 8.00 до 12.00, а 3 и 6 января с 8.00 до 13.00.
Кабинет неотложной офтальмологической помощи функционирует в «неинфекционном» приемном покое в центре большого 7-этажного корпуса (вход со стороны лесного массива). Номер телефона 8 (3435) 31-12-33.
На время капремонта главного здания прием пациентов ведется в структурных подразделениях медицинского учреждения:
Обратиться за помощью можно с 31 декабря по 08 января с 08.00 до 15.00. Вызовы врача на дом принимаются до 13.00 по телефону 8 (3435) 41-16-93.
Принимать пациенток дежурный врач будет 4 января с 08.00 до 13.00.
1 и 8 января в поликлинике нерабочие дни. Кабинет неотложной помощи будет работать с 8.00 до 22.00.
Оказание первичной медико-санитарно помощи врачи будут осуществлять 31 декабря и 1 января с 8.00 до 16.00, а со 2 по 6 января с 8.00 до 20.00.
Также для тагильчане смогут поставить прививки. 31 декабря и 7 января кабинет вакцинации примет пациентов с 9.00 до 12.00. В остальные дни (кроме нерабочих) с 8.00 до 20.00.
Телефон регистратуры: 8 (3435) 21-10-89, 8-922-112-03-02.
Дежурный врач примет заболевших тагильчан с 8.00 до 16.00. Также можно вызвать медика дом можно по номеру 8 (3435) 48-61-90.
Отделение травмы будет принимать пациентов круглосуточно. Телефон регистратуры: 8 (3435) 48-59-95.
В структуру поликлиники входят два подразделения — на улице Новострой, 24 и на улице Дружинина, 53.
Поликлиника на Дружинина в новогодние праздники работать не будет. Дежурный терапевт будет принимать на Новострое с 8.00 до 20.00. С 9 января медучреждения начнут работать в дежурных режимах.
Вызовы на дом принимаются по телефонам: 8 (3435) 41-18-10 и 8 (3435) 21-12-11.
Дежурный врач-педиатр в праздничные дни будет работать с 8.00 до 15.00. Пациентов с неотложными состояниями примут с 8.00 до 10.00.
Прием вызовов для детей на дом ежедневно с 8.00 до 13.00. Врач придет с 10.00 до 15.00. Для вызова врача необходимо обращаться в call-центр по телефону 8 (3435) 37-81-82.
В пресс-службе ДГБ отметили, что поликлиника на улице Победы, 42 закрыта на капитальный ремонт. Все участки на время проведения работ переведены в другие поликлиники. Регистратура временно находится на улице Карла Маркса, 36 в кабинете № 30. Записаться к специалистам или на исследования, взять талоны на кровь можно по телефону 8 (3435) 42-03-39.