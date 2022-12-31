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Как будут работать поликлиники и больницы Нижнего Тагила в новогодние каникулы

Сегодня, 06:13
Фото: 1MI
Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего. Если вам требуется помощь врача в каникулы, чтобы вы не теряли время на поиск режима работы поликлиник, больниц и травмпунктов, редакция TagilCity.ru подготовила материал для читателей. Будьте здоровы!

График работы больниц и поликлиник Горбольницы № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Поликлиника для взрослых на ул. Окунева, 30 в Нижнем Тагиле

Отделение неотложной помощи и выездные врачебные бригады с 31 декабря по 8 января будут работать с 8.00 до 22.00.

Кабинет вакцинопрофилактики (№ 317) также будет работать ежедневно. 31 декабря, 1 и 7 января с 8.00 до 15.00. В остальные дни — с 8.00 до 16.00.

Выписать льготные рецепты тагильчане смогут 3 и 5 января в кабинете № 328 с 8.00 до 16.00. Хирург будет принимать 3 и 6 января с 8.00 до 16.00 (кабинет № 304). В эти же дни можно пройти флюорографию с 8.00 до 12.00 в кабинете № 414. Забор крови будет производиться 6 января с 8.00 до 12.00 (кабинет № 301), а забор мазков методом ПЦР для плановой госпитализации пройдет 8 января с 8.00 до 10.00 (кабинет № 111).

Также в ГБ № 1 будет работать участковая служба. Больных примут с 8.00 до 16.00:

  • 2 января — кабинеты № 422, 444;
  • 3 января — кабинеты № 426, 436, 435;
  • 4 января — кабинеты № 401, 434, 424;
  • 5 января — кабинеты № 425, 432;
  • 6 января — кабинеты 404, 402, 409.

По всем интересующим вопросам и для вызова врача на дом можно обращаться ежедневно с 8.00 до 20.00 в call-центр по телефону 8 (3435) 38-44-99.

Травматологический пункт на пр. Вагоностроителей, 12 в Нижнем Тагиле

Экстренная и неотложная помощь пациентам в праздничные дни будет оказываться круглосуточно. Прием тагильчан, выписанных из стационаров, медики окажут 3 и 6 января с 8.00 до 13.00. Телефон травмпункта: 8 (3435) 33-26-79.

Женская консультация на ул. Окунева, 30 в Нижнем Тагиле

В женской консультации пациенток будет принимать дежурный врач 31 декабря с 8.00 до 12.00, а 3 и 6 января с 8.00 до 13.00.

Стационар на ул. Максарева, 5 в Нижнем Тагиле

Кабинет неотложной офтальмологической помощи функционирует в «неинфекционном» приемном покое в центре большого 7-этажного корпуса (вход со стороны лесного массива). Номер телефона 8 (3435) 31-12-33.

График работы Демидовской горбольницы в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Демидовская поликлиника 

На время капремонта главного здания прием пациентов ведется в структурных подразделениях медицинского учреждения:

  • в здании дневного стационара на улице Горошникова, 37, литер Б;
  • в здании физиотерапевтического отделения на улице Горошникова, 37, литер Т;
  • в эндокринологическом диспансере на улице Октябрьской революции, 21;
  • в филиале поликлиники в поселке Старатель на улице Курортная, 18. 

Обратиться за помощью можно с 31 декабря по 08 января с 08.00 до 15.00. Вызовы врача на дом принимаются до 13.00 по телефону 8 (3435) 41-16-93.

Женская консультация на пр. Мира, 61

Принимать пациенток дежурный врач будет 4 января с 08.00 до 13.00.

График работы Горбольницы № 4 в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Поликлиника № 2 на ул. Металлургов, 2б

1 и 8 января в поликлинике нерабочие дни. Кабинет неотложной помощи будет работать с 8.00 до 22.00.

Оказание первичной медико-санитарно помощи врачи будут осуществлять 31 декабря и 1 января с 8.00 до 16.00, а со 2 по 6 января с 8.00 до 20.00.

Также для тагильчане смогут поставить прививки. 31 декабря и 7 января кабинет вакцинации примет пациентов с 9.00 до 12.00. В остальные дни (кроме нерабочих) с 8.00 до 20.00.

Телефон регистратуры: 8 (3435) 21-10-89, 8-922-112-03-02.

График работы Городской поликлиники № 3 на ул. Липовый тракт, 30а в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Дежурный врач примет заболевших тагильчан с 8.00 до 16.00. Также можно вызвать медика дом можно по номеру 8 (3435) 48-61-90.

Отделение травмы будет принимать пациентов круглосуточно. Телефон регистратуры: 8 (3435) 48-59-95.

График работы Городской поликлиники № 4 в новогодние праздники

В структуру поликлиники входят два подразделения — на улице Новострой, 24 и на улице Дружинина, 53.

Поликлиника на Дружинина в новогодние праздники работать не будет. Дежурный терапевт будет принимать на Новострое с 8.00 до 20.00. С 9 января медучреждения начнут работать в дежурных режимах.

Вызовы на дом принимаются по телефонам: 8 (3435) 41-18-10 и 8 (3435) 21-12-11.

График работы детских поликлиник в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Детские поликлиники на ул. Окунева, 32; ул. Черных, 28; Карла Маркса, 36; Балакинской, 16; Тагилстроевской, 4

Дежурный врач-педиатр в праздничные дни будет работать с 8.00 до 15.00. Пациентов с неотложными состояниями примут с 8.00 до 10.00.

Прием вызовов для детей на дом ежедневно с 8.00 до 13.00. Врач придет с 10.00 до 15.00. Для вызова врача необходимо обращаться в call-центр по телефону 8 (3435) 37-81-82.

В пресс-службе ДГБ отметили, что поликлиника на улице Победы, 42 закрыта на капитальный ремонт. Все участки на время проведения работ переведены в другие поликлиники. Регистратура временно находится на улице Карла Маркса, 36 в кабинете № 30. Записаться к специалистам или на исследования, взять талоны на кровь можно по телефону 8 (3435) 42-03-39.

Дежурные группы в детсадах Нижнего Тагила откроются в новогодние праздники
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#Евгения Сафина#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Поликлиника#Больница#График работы
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