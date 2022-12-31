График работы больниц и поликлиник Горбольницы № 1 на Вагонке в Нижнем Тагиле в новогодние праздники

Поликлиника для взрослых на ул. Окунева, 30 в Нижнем Тагиле

Отделение неотложной помощи и выездные врачебные бригады с 31 декабря по 8 января будут работать с 8.00 до 22.00.

Кабинет вакцинопрофилактики (№ 317) также будет работать ежедневно. 31 декабря, 1 и 7 января с 8.00 до 15.00. В остальные дни — с 8.00 до 16.00.

Выписать льготные рецепты тагильчане смогут 3 и 5 января в кабинете № 328 с 8.00 до 16.00. Хирург будет принимать 3 и 6 января с 8.00 до 16.00 (кабинет № 304). В эти же дни можно пройти флюорографию с 8.00 до 12.00 в кабинете № 414. Забор крови будет производиться 6 января с 8.00 до 12.00 (кабинет № 301), а забор мазков методом ПЦР для плановой госпитализации пройдет 8 января с 8.00 до 10.00 (кабинет № 111).

Также в ГБ № 1 будет работать участковая служба. Больных примут с 8.00 до 16.00:

2 января — кабинеты № 422, 444;

3 января — кабинеты № 426, 436, 435;

4 января — кабинеты № 401, 434, 424;

5 января — кабинеты № 425, 432;

6 января — кабинеты 404, 402, 409.

По всем интересующим вопросам и для вызова врача на дом можно обращаться ежедневно с 8.00 до 20.00 в call-центр по телефону 8 (3435) 38-44-99.