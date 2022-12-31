Пенсионер продал машину в Екатеринбурге и «выиграл» кредит на 1,5 млн рублей

Житель Тюмени Сергей нажал на предложение от автосалона в интернете. В рекламе предлагалось обменять свой старый автомобиль на новую Lada Granta за 290 тысяч рублей. Мужчина решил обменять свой автомобиль и позвонил по номеру из объявления. Он попал в екатеринбургский автоцентр «Стрела».
Пенсионер уточнил, можно ли поменять машину с доплатой. Менеджер его уверил, что он может забрать авто за 290 тысяч рублей. На сделку Сергей приехал со своим братом 4 декабря. Им показали автомобиль и затем мужчина подал заявку на кредит в 50 тысяч рублей, так как менеджеры заявили, что машина стоит 352 тысячи рублей. После этого, по словам мужчины, началось оформление, которое длилось 13 часов.
Мужчина рассказал, что менеджеры поставили в кредитной заявке зарплату в 130 тысяч рублей в месяц. Банк в результате одобрил 1,5 миллиона рублей. Мужчина заявил, что выплатить такую сумму не сможет и ему требуется всего 50 тысяч рублей.
Мне стали говорить про рефинансирование, что большую часть средств отправят обратно в банк и все будет как надо. В течение трех часов мы проверяли авто, а потом мне предложили Skoda Rapid 2020 года, — рассказывает мужчина.
Пенсионер под давлением менеджеров согласился. Однако мужчина вышел из себя, когда оказалось, что салон его старый автомобиль присвоил себе за пять тысяч рублей. Сергей обратился к начальнику, но он только рассмеялся и отказался возвращать машину.
В результате пенсионер уехал домой на новом автомобиле. Однако, по его словам, во время регистрации возникли проблемы. В ГИБДД заявили, что нет документа о прошлых владельцах, пишет «КП-Екатеринбург».
В результате машина находится в залоге у банка, а мужчина не может на ней подрабатывать, заявляет он.
В автосалоне пострадавшему пояснили, что никаких договоров, кроме как приема автомобиля от старого владельца, с ним не заключались.