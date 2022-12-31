Пенсионер продал машину в Екатеринбурге и «выиграл» кредит на 1,5 млн рублей

Пенсионер уточнил, можно ли поменять машину с доплатой. Менеджер его уверил, что он может забрать авто за 290 тысяч рублей. На сделку Сергей приехал со своим братом 4 декабря. Им показали автомобиль и затем мужчина подал заявку на кредит в 50 тысяч рублей, так как менеджеры заявили, что машина стоит 352 тысячи рублей. После этого, по словам мужчины, началось оформление, которое длилось 13 часов.