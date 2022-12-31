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Подростков проверяют полицейские в торговых центрах Екатеринбурга

Сегодня, 06:33
Фото: УМВД по Екатеринбургу
В торговых центрах Екатеринбурга полицейские проверяют подростков. Рейд направлен на предупреждение совершения правонарушений детьми.

Место проведения мероприятия обусловлено тем, что в торговых центрах часто собирается молодежь и поступают регулярно жалобы на нетактичное или противоправное поведение детей в общественных местах. Также, отмечают в полиции, актуальность рейда также связана с тем, что не все родители могут организовать досуг детей во время каникул.

Во время проведения рейда полицейские уделяют особое внимание совершению правонарушений подростками и предупреждению таких фактов. С детьми проводятся профилактические беседы с напоминанием о том, что нарушать законодательство нельзя и за преступления наступает ответственность.

В УМВД по Екатеринбургу добавили, что в 2022 году в Екатеринбурге замечено снижение уровня преступности среди детей примерно на 14% по сравнению с прошлым годом.

Также в праздничные каникулы в Екатеринбурге проходит «Комендантский патруль». Главной задачей мероприятия является выявление детей в общественных местах, особенно ночью, без сопровождения взрослых.

Отдельное внимание уделят детям, которые стоят на учете, склонны к бродяжничеству или разыскиваются.

Напомним, в Нижнем Тагиле во время новогодних праздников будет усилена работа полицейских. Вместе с силовиками на улицы выйдут сотрудники ЧОПов, казаки и добровольные дружины.

Безопасность будет усилена в новогодние праздники в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Дети#Подростки#Торговый центр#Проверка
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