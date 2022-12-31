Подростков проверяют полицейские в торговых центрах Екатеринбурга

Место проведения мероприятия обусловлено тем, что в торговых центрах часто собирается молодежь и поступают регулярно жалобы на нетактичное или противоправное поведение детей в общественных местах. Также, отмечают в полиции, актуальность рейда также связана с тем, что не все родители могут организовать досуг детей во время каникул.