Подростков проверяют полицейские в торговых центрах Екатеринбурга

Место проведения мероприятия обусловлено тем, что в торговых центрах часто собирается молодежь и поступают регулярно жалобы на нетактичное или противоправное поведение детей в общественных местах. Также, отмечают в полиции, актуальность рейда также связана с тем, что не все родители могут организовать досуг детей во время каникул.
Во время проведения рейда полицейские уделяют особое внимание совершению правонарушений подростками и предупреждению таких фактов. С детьми проводятся профилактические беседы с напоминанием о том, что нарушать законодательство нельзя и за преступления наступает ответственность.
В УМВД по Екатеринбургу добавили, что в 2022 году в Екатеринбурге замечено снижение уровня преступности среди детей примерно на 14% по сравнению с прошлым годом.
Также в праздничные каникулы в Екатеринбурге проходит «Комендантский патруль». Главной задачей мероприятия является выявление детей в общественных местах, особенно ночью, без сопровождения взрослых.
Отдельное внимание уделят детям, которые стоят на учете, склонны к бродяжничеству или разыскиваются.
Напомним, в Нижнем Тагиле во время новогодних праздников будет усилена работа полицейских. Вместе с силовиками на улицы выйдут сотрудники ЧОПов, казаки и добровольные дружины.