С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!

Уходящий 2022 год дал тысячи поводов для новостей. Пусть не всегда они были радостные, но мы в редакции с особым трепетом рассказываем о добрых событиях, радуемся за героев интересных историй и сопереживаем тем, кто становится участником волнительных моментов.
Несомненно, год запомнился историческими событиями самого разного масштаба. Начало специальной военной операции на Украине перевернуло жизнь множества землян. И, вероятно, под бой курантов миллионы людей сойдутся в одном желании — о мирном небе над головой.
История создается на наших глазах — и нашими руками. Нижний Тагил отметил 300-летие, и череда прекрасных объектов открылась к этому празднику. Площадь Трудовой доблести и городские парки, километры дорог и сотни ламп городской иллюминации — все это создавали своими руками вполне реальные люди, наши с вами земляки, соседи, друзья. И каждый из нас в силах созидать: педагоги вкладывают в детей светлое, правоохранители — защищают от темного, а яркими красками раскрашивают мир артисты, художники, строители и все тагильчане, которые берегут и ценят чужой труд.
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