С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!

История создается на наших глазах — и нашими руками. Нижний Тагил отметил 300-летие, и череда прекрасных объектов открылась к этому празднику. Площадь Трудовой доблести и городские парки, километры дорог и сотни ламп городской иллюминации — все это создавали своими руками вполне реальные люди, наши с вами земляки, соседи, друзья. И каждый из нас в силах созидать: педагоги вкладывают в детей светлое, правоохранители — защищают от темного, а яркими красками раскрашивают мир артисты, художники, строители и все тагильчане, которые берегут и ценят чужой труд.