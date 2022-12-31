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С новым 2023 годом, дорогие читатели TagilCity.ru!

Сегодня, 06:56
Фото: TagilCity.ru
Редакция TagilCity.ru поздравляет читателей и партнеров с новым 2023 годом!

Уходящий 2022 год дал тысячи поводов для новостей. Пусть не всегда они были радостные, но мы в редакции с особым трепетом рассказываем о добрых событиях, радуемся за героев интересных историй и сопереживаем тем, кто становится участником волнительных моментов.

Фото: TagilCity.ru

Несомненно, год запомнился историческими событиями самого разного масштаба. Начало специальной военной операции на Украине перевернуло жизнь множества землян. И, вероятно, под бой курантов миллионы людей сойдутся в одном желании — о мирном небе над головой.

История создается на наших глазах — и нашими руками. Нижний Тагил отметил 300-летие, и череда прекрасных объектов открылась к этому празднику. Площадь Трудовой доблести и городские парки, километры дорог и сотни ламп городской иллюминации — все это создавали своими руками вполне реальные люди, наши с вами земляки, соседи, друзья. И каждый из нас в силах созидать: педагоги вкладывают в детей светлое, правоохранители — защищают от темного, а яркими красками раскрашивают мир артисты, художники, строители и все тагильчане, которые берегут и ценят чужой труд.

Редакция TagilCity.ru поздравляет с Новым годом миллионы своих читателей (а каждый месяц нас читают свыше 500 тысяч человек)! Спасибо, что выбираете наше издание, присылаете свои новости и подписываетесь на нас в соцсетях. Даже в каникулы — мы на связи, чтобы вы узнавали все самое важное и интересное первыми.

Фото: TagilCity.ru
#Александра Логинова#Новый год#Новости TagilCity.ru#Нижний Тагил#Поздравление#Эксклюзив
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