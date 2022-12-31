Суд отменил решение Гордумы об отставке мэра Алапаевска Сайгида Билалова

После того, как депутаты Городской думы Алапаевска отправили в отставку мэра Сайгида Билалова, он подал в суд на обжалование этого решения. В результате, оно было отменено. Теперь глава будет продолжать исполнять свои обязанности.
В частности, в решении суда сказано, что Алапаевская дума не заручилась согласием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на увольнение Сайгида Билалова. При этом решение может быть принято лишь после одобрения главы региона.
Напомним, решение об увольнении Сайгида Билалова было принято большинством голосов депутатами гордумы Алапаевска. В частности, ему вменялось неисполнение решения вопросов местного значения в положенные сроки.