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Суд отменил решение Гордумы об отставке мэра Алапаевска Сайгида Билалова

Сегодня, 10:49
Фото: Соцсети Сайгида Билалова
Сайгид Билалов, мэр Алапаевска, восстановлен в правах градоначальника местным судом. В отставку его досрочно отправили депутаты городской думы.

После того, как депутаты Городской думы Алапаевска отправили в отставку мэра Сайгида Билалова, он подал в суд на обжалование этого решения. В результате, оно было отменено. Теперь глава будет продолжать исполнять свои обязанности.

В частности, в решении суда сказано, что Алапаевская дума не заручилась согласием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на увольнение Сайгида Билалова. При этом решение может быть принято лишь после одобрения главы региона.

Напомним, решение об увольнении Сайгида Билалова было принято большинством голосов депутатами гордумы Алапаевска. В частности, ему вменялось неисполнение решения вопросов местного значения в положенные сроки.

Стали известны причины увольнения мэра Алапаевска Сайгида Билалова
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