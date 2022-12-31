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Врачи Горбольницы №1 Тагила спасли пациентов с тяжелыми переломами позвоночника

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
Экстренные операции по спасению жизни пациентов, которые получили сложные переломы позвоночника, провели нейрохирурги Горбольницы № 1 Нижнего Тагила Дмитрий Неволин, Кирилл Погребняк и Виталий Микишев.

Два оперативных вмешательств бригада врачей ГБ № 1 провела за неделю декабря. Оба случая, по оценкам медиков, могли привести к смерти пострадавших, так как поврежденные участки находились близко к центрам головного и спинного мозга, отвечающими за жизненно важные функции.

Нейрохирурги Дмитрий Неволин, Кирилл Погребняк и Виталий Микишев сохранили жизнь пациентам, применив во время операций системы С-дуга. Врачи зафиксировали перелом зубовидного отростка второго шейного позвонка, а также выполнили декомпрессию поясничного отдела позвоночника с устранением неврологических осложнений. Такую операцию медики Городской больницы №1 проводят в четвертый раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения России.

Это анатомически сложная операция, она проводилась по современным технологиям уровня федеральных центров. Второму пациенту в первые часы после полученной травмы выполнили подготовительную гормональную терапию, освободили канал спинного мозга от сдавливающих отломков, установили усиленную фиксирующую титановую конструкцию из четырёх винтов. Максимально быстро удалось провести декомпрессию спинного мозга и восстановить правильную ось позвоночника. В обоих случаях операцию проводили под контролем электронного оптического преобразователя С-дуга, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением ГБ №1 Нижнего Тагила Дмитрий Неволин.

Сейчас пациенты находятся под наблюдением врачей. По оценкам медиков, у пострадавших наблюдается положительная динамика восстановления неврологических функций. Металлоконструкции, которые интегрировали врачи, располагаются корректно, без смещений.

Заведующий нейрохирургическим отделением ГБ №1 Дмитрий Неволин
Фото: ГБ №1

Современное рентгенохирургическое оборудование типа С-дуга появилось в Городской больнице № 1 благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Нейрохирурги и травматологи применяют систему по различным клиническим показателям. 

Наша больница — одно из немногих медицинских учреждений Свердловской области, где проводят операции на позвоночнике и спинном мозге по экстренным показаниям. Применяемые специалистами технологии оперативного лечения спинальных травм наращивают потенциал методик и практик школы нейрохирургов больницы, обеспечивают эффективную последующую реабилитацию пациентов, — отметил главный врач ГБ №1 Александр Павловских.

Ранее мы узнали, как врачи Городской больницы №1 оказывают медицинскую помощь пациентам, пострадавшим при тяжелых чрезвычайных происшествиях. О том, как пациентов возвращают к жизни, когда, казалось бы, надежды уже нет, раскрыли реаниматолог, травматолог и нейрохирург. 

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