Врачи Горбольницы №1 Тагила спасли пациентов с тяжелыми переломами позвоночника

Два оперативных вмешательств бригада врачей ГБ № 1 провела за неделю декабря. Оба случая, по оценкам медиков, могли привести к смерти пострадавших, так как поврежденные участки находились близко к центрам головного и спинного мозга, отвечающими за жизненно важные функции.