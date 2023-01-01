Блогер HiMan собирает 3 млн на восстановление сгоревшего дома в Екатеринбурге

Ущерб зданию и обстановке молодой человек оценивает в 3 млн рублей. Чтобы провести восстановление выгоревшей крыши, вернуть в дом тепло и свет, мужчина обратился к своим зрителям. По его словам, дом он построил на все свои сбережения — 7 млн рублей вложены в строительство и благоустройство здания были накоплены им за время работы блогером. После отключения монетизации на YouTube молодой человек ищет другие способы заработка, однако текущих доходов на восстановление дома не хватит.