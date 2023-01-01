Блогер HiMan собирает 3 млн на восстановление сгоревшего дома в Екатеринбурге

Ущерб зданию и обстановке молодой человек оценивает в 3 млн рублей. Чтобы провести восстановление выгоревшей крыши, вернуть в дом тепло и свет, мужчина обратился к своим зрителям. По его словам, дом он построил на все свои сбережения — 7 млн рублей вложены в строительство и благоустройство здания были накоплены им за время работы блогером. После отключения монетизации на YouTube молодой человек ищет другие способы заработка, однако текущих доходов на восстановление дома не хватит.
Он уверен, что на новую аппаратуру для видеосъемок и монтажа роликов сможет заработать сам, однако ремонт дома требует 3 млн рублей, для этого блогер обратился за помощью к подписчикам.
Сам пожар произошел в конце 2022 года, мужчина узнал о нем от друга, который разбудил его своим звонком. Во время пожара в соцсетях подписчики присылали ему видео горящего дома.
Когда мужчина пришел в дом после происшествия, он обнаружил залитые водой комнаты, сгоревшую мебель и полностью уничтоженный третий этаж. Возгорание началось именно наверху, было ли это поджогом — блогер не знает. На третьем этаже в доме блогера-миллионника располагалась сауна, этот этаж пострадал больше всего.
Ширгин поблагодарил за работу огнеборцев, которые ликвидировали огонь и не дали ему уничтожить все здание целиком.
HiMan родился в Новосибирске в обычной семье. Карьера блогера принесла ему признание подписчиков, сейчас его канал имеет 18,5 млн подписчиков, а видеоролики регулярно собирают миллионы просмотров.