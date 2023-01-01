Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн поздравил зарубежных коллег с Новым годом

В число ключевых медиамероприятий корпорации вошли Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам и I Глобальный форум по инновациям в сфере СМИ. Множество участников собрал также Форум китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ. Эти и другие мероприятия были нацелены на расширение международного сотрудничества. Свыше двух тысяч зарубежных информационных изданий оставили о них свои отзывы.