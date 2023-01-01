Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн поздравил зарубежных коллег с Новым годом

Шэнь Хайсюн подчеркнул, что Коммунистическая партия КНР наметила путь на национальное возрождение. Данное событие корпорация представила в своих программах «Великий курс», «Летопись десятилетия» и других.Об этом пишет bigasia.ru.
Помимо этого, компания продолжила цикл историй об уникальном десятилетии новой эпохи в стране. Программы вызвали большой интерес у китайских и зарубежных зрителей.
Высокую оценку трансляции зимних Олимпийских игр в Пекине дал президент МОК Томас Бах. По словам Шэнь Хайсюна, корпорация освещала события таким образом, что смогла в полной мере передать романтику в китайском стиле. В ходе спортивного вещания компания стремилась объединить культуру страны с олимпийским духом, что получилось весьма удачно.
Некоторые программы представляют собой художественную интерпретацию развития китайской нации, а также поднимают тему поиска общности человеческих цивилизаций. Например, это «Китай в стихах и живописи» и «Китай в классике». Проекты такого рода вызывают всплеск интереса к богатой и древней культуре Китая у аудитории других стран, отметил он.
В число ключевых медиамероприятий корпорации вошли Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам и I Глобальный форум по инновациям в сфере СМИ. Множество участников собрал также Форум китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ. Эти и другие мероприятия были нацелены на расширение международного сотрудничества. Свыше двух тысяч зарубежных информационных изданий оставили о них свои отзывы.
«В 2022 году мы усовершенствовали систему сбора новостной информации, а также свои возможности по информированию о важных мировых событиях. Мы увеличили число языков, на которых ведется вещание, с 44 до 68, и распространили вещание на 233 государства и региона мира», — сообщил глава корпорации.
Шэнь Хайсюн отметил, что при освещении пандемии COVID-19, кризиса на Украине и других значимых тем корпорация отказалась от предрассудков. При подаче информации медиакомпания стремится придерживаться фактов, чтобы картина была максимально объективной и справедливой.
Глава корпорации завершил свое обращение темой укрепления дружбы с другими средствами массовой информации. Он отметил, что компания будет смело и энергично двигаться вперед, поддерживать культурный обмен и продвигать общечеловеческие ценности.