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Глава Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн поздравил зарубежных коллег с Новым годом

Сегодня, 09:10
Фото: Медиакорпорация Китая
Генеральный директор, главный редактор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн обратился с новогодним поздравлением к аудитории и коллегам из-за рубежа. В своем обращении глава компании перечислил основные достижения корпорации, а также актуальные задачи Пекина.

Шэнь Хайсюн подчеркнул, что Коммунистическая партия КНР наметила путь на национальное возрождение. Данное событие корпорация представила в своих программах «Великий курс», «Летопись десятилетия» и других.Об этом пишет bigasia.ru.

Помимо этого, компания продолжила цикл историй об уникальном десятилетии новой эпохи в стране. Программы вызвали большой интерес у китайских и зарубежных зрителей.

Высокую оценку трансляции зимних Олимпийских игр в Пекине дал президент МОК Томас Бах. По словам Шэнь Хайсюна, корпорация освещала события таким образом, что смогла в полной мере передать романтику в китайском стиле. В ходе спортивного вещания компания стремилась объединить культуру страны с олимпийским духом, что получилось весьма удачно.

Некоторые программы представляют собой художественную интерпретацию развития китайской нации, а также поднимают тему поиска общности человеческих цивилизаций. Например, это «Китай в стихах и живописи» и «Китай в классике». Проекты такого рода вызывают всплеск интереса к богатой и древней культуре Китая у аудитории других стран, отметил он.

В число ключевых медиамероприятий корпорации вошли Китайско-Аргентинский форум по гуманитарным обменам и I Глобальный форум по инновациям в сфере СМИ. Множество участников собрал также Форум китайско-арабского сотрудничества в сфере СМИ. Эти и другие мероприятия были нацелены на расширение международного сотрудничества. Свыше двух тысяч зарубежных информационных изданий оставили о них свои отзывы.

«В 2022 году мы усовершенствовали систему сбора новостной информации, а также свои возможности по информированию о важных мировых событиях. Мы увеличили число языков, на которых ведется вещание, с 44 до 68, и распространили вещание на 233 государства и региона мира», — сообщил глава корпорации.

Шэнь Хайсюн отметил, что при освещении пандемии COVID-19, кризиса на Украине и других значимых тем корпорация отказалась от предрассудков. При подаче информации медиакомпания стремится придерживаться фактов, чтобы картина была максимально объективной и справедливой.

Глава корпорации завершил свое обращение темой укрепления дружбы с другими средствами массовой информации. Он отметил, что компания будет смело и энергично двигаться вперед, поддерживать культурный обмен и продвигать общечеловеческие ценности.

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