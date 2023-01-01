Новогоднее поздравление Владимира Путина в 2023 году

Традиционное новогоднее поздравление было впервые записано не на фоне Кремля, а сама речь главы государства была напрямую связана со специальной военной операцией. Более тридцати военных присутствовали на новогоднем поздравлении президента Российской Федерации Владимира Путина. Среди участников поздравления многие были в «Орденами мужества», в том числе женщины.