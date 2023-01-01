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Новогоднее поздравление Владимира Путина в 2023 году

Сегодня, 09:40
Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поблагодарил работников оборонных предприятий в новогоднем обращении

Президент Российской Федерации Владимир Путин записал новогоднее поздравление на фоне военных. Глава государства поблагодарил работников российских заводов, которые работают на нужды СВО, а также работников других сфер.

Традиционное новогоднее поздравление было впервые записано не на фоне Кремля, а сама речь главы государства была напрямую связана со специальной военной операцией. Более тридцати военных присутствовали на новогоднем поздравлении президента Российской Федерации Владимира Путина. Среди участников поздравления многие были в «Орденами мужества», в том числе женщины.

Отдельно президент отметил вклад в ведение СВО работников оборонных заводов, в их число входит и «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле:

Огромное спасибо всем, кто обеспечивает военные действия: водителям и железнодорожникам, которые снабжают фронт, врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям, которые борются за жизни солдат, выхаживают раненых мирных жителей. Благодарю работников и инженеров наших военных и других заводов, которые трудятся сегодня с полной отдачей, строителей, которые возводят гражданские объекты и оборонительные укрепления, помогают восстанавливать разрушенные города и сёла Донбасса и Новороссии.
Видео: kremlin.ru
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#Александра Логинова#Новый год#Поздравление#Видео
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