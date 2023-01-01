Новогоднее поздравление Владимира Путина в 2023 году

Традиционное новогоднее поздравление было впервые записано не на фоне Кремля, а сама речь главы государства была напрямую связана со специальной военной операцией. Более тридцати военных присутствовали на новогоднем поздравлении президента Российской Федерации Владимира Путина. Среди участников поздравления многие были в «Орденами мужества», в том числе женщины.
Отдельно президент отметил вклад в ведение СВО работников оборонных заводов, в их число входит и «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле:
Огромное спасибо всем, кто обеспечивает военные действия: водителям и железнодорожникам, которые снабжают фронт, врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям, которые борются за жизни солдат, выхаживают раненых мирных жителей. Благодарю работников и инженеров наших военных и других заводов, которые трудятся сегодня с полной отдачей, строителей, которые возводят гражданские объекты и оборонительные укрепления, помогают восстанавливать разрушенные города и сёла Донбасса и Новороссии.